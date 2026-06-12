Avşa Adası'nda Yangın Çıktı - Son Dakika
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Avşa Adası'nda Yangın Çıktı

12.06.2026 19:37
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Marmara'daki Avşa Adası'nda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda arazide çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Mandırabağı mevkisindeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarlar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Avşa Adası, 3. Sayfa, Marmara, İtfaiye, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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