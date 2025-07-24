Avukat Akın M.D. Kredi Kartı Dolandırıcılığından Tutuklandı - Son Dakika
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Avukat Akın M.D. Kredi Kartı Dolandırıcılığından Tutuklandı

24.07.2025 11:59
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Kız arkadaşlarının kredi kartlarından para çektiği iddia edilen avukat Akın M.D. tutuklandı.

İstanbul'da kız arkadaşlarının kredi kartlarından para çekip dolandırıcılık yaptığı iddia edilen avukat Akın M.D. tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca müştekilerin şikayeti üzerine, "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan hakkında soruşturma başlatılan avukat Akın M.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen şüpheli avukatın ifadesi, Özel Soruşturma Bürosu'nda alındı.

Şüpheli Akın M.D. ifadesinde, "E.Y. benim arkadaşımdır. Kendisiyle yemek yemeye gittik. Yemekten sonra ben puro alacağımı söyledim, bana kredi kartını verdi. Ben de bu karttan 20 bin lira çektim, bununla puro aldım. Ayrıca 5 bin 980 liralık da puro aldım. S.T. benim eski kız arkadaşımdır. Kendisi bana alışveriş yapmam için kredi kartını verdi. Harcama yaptım, daha sonra kendisi parasını benden istedi. Ben de kendisine 34 bin 500 lirasını iade ettim. Ona geri kalan parayı da ödeyecektim. N.K. benim eski kız arkadaşımdır. Kendisiyle birlikte iddia oynamaya gittik. Hatırladığım kadarıyla 300 bin liralık iddia oynadık. Bu paranın içerisinde benim ve N.K'nin parası vardı." dedi.

Suçlamaları kabul etmediğini söyleyen Akın M.D, ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığının, tutuklama talebine ilişkin sulh ceza hakimliğine verdiği sevk yazısında, 3 müştekinin dosyasının konuların aynı olması sebebiyle birleştirildiği, şüphelinin birbirlerini tanımayan müştekilerin kredi kartlarından rızaları dışında büyük miktarlarda paralar çekerek ve alışveriş yaparak "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçunu işlediği belirtildi.

Sulh ceza hakimliği ise şüphelinin eylemi nedeniyle müştekilerin uhdesinde gerçekleşen zarar miktarları ve zararların giderilmemiş olması ve tüm dosya kapsamı bir bütün olarak birlikte değerlendirildiğinde, şüphelinin isnat edilen suçu islediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin bulunduğunu ve haksız menfaat temin ettiğini kaydederek, Akın M.D'nin tutuklanmasını kararlaştırdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avukat Akın M.D. Kredi Kartı Dolandırıcılığından Tutuklandı - Son Dakika

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