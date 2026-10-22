Avukat Alperen Demirdiş başörtülü hakimleri reddettiği davada beraat etti - Son Dakika
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Avukat Alperen Demirdiş başörtülü hakimleri reddettiği davada beraat etti

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Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, duruşmada mahkeme başkanı ve üye hakimin başörtülü olmasının laikliğe aykırı olduğunu ileri süren avukat Alperen Demirdiş beraat etti. Mahkeme, suçun yasal şartlarının oluşmadığı gerekçesiyle oy birliğiyle beraat kararı verdi.

Duruşma sırasında mahkeme başkanı ve üye hakimin başörtülü olmasının "laikliğe aykırı" olduğunu ileri süren avukat Alperen Demirdiş, yargılandığı davada beraat etti.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, sanık avukatı hazır bulunurken, tutuksuz sanık Demirdiş katılmadı.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı söz verilen sanık avukatı, müvekkilinin suçsuz olduğunu öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, "suçun yasal şartlarının oluşmadığı" gerekçesiyle sanık Demirdiş'in oy birliğiyle beraatine hükmetti.

İddianameden

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 14 Mayıs 2024'te görülen duruşmada, "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" dosyasından tutuklu sanığın avukatı Demirdiş'in söz alarak, "Türkiye Cumhuriyeti laik bir hukuk devletidir. Anayasa'da mahkemenin bağımsızlığı teminat altına alınmıştır. Dini simgelerle görev yapan mahkeme başkanı ve üyesini reddediyorum." ifadelerini kullandığı belirtilmişti.

Demirdiş'in, mahkeme heyeti başkanı ve üye hakimin başörtüsü ile duruşmaya çıkamayacağı gerekçesiyle reddihakim talebinde bulunduğu kaydedilen iddianamede, hakimin başörtüsü takmasının 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nda düzenlenen "hakimin bakamayacağı haller" ve "hakimin reddi sebepleri" başlıklı 22. ve 24. maddelerinde sayılan durumlar arasında bulunmadığı ifade edilmişti.

İddianamede, Demirdiş'in "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan da 6 aydan 1 yıla kadar hapsi istenmişti.

Kaynak: AA
MahkemeAnkaraGüncelSon Dakika

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