Avukat Çağlayan, 40 gündür tutuklu gazeteci Oya Lale Arslan\'ın tahliyesini duyurdu

(ANKARA) - Avukat Çağlar Çağlayan, 40 gündür tutuklu bulunan gazeteci Oya Lale Arslan hakkında tahliye kararı verildiğini açıkladı.

Çağlayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Basın özgürlüğü için bu kötü günde iyi bir haber: 40 gündür gazetecilik faaliyetleri nedeniyle özgürlüğünden mahrum bırakılan müvekkilimiz Oya Lale Arslan hakkında tahliye kararı verildi. Oya Lale Arslan artık özgür. Gazetecilik suç değildir; basın özgürlüğünü ve adaleti savunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.