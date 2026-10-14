Avukat Çağlayan, 40 gündür tutuklu gazeteci Oya Lale Arslan'ın tahliyesini duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avukat Çağlayan, 40 gündür tutuklu gazeteci Oya Lale Arslan'ın tahliyesini duyurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Avukat Çağlayan, 40 gündür tutuklu gazeteci Oya Lale Arslan\'ın tahliyesini duyurdu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avukat Çağlar Çağlayan, 40 gündür tutuklu gazeteci Oya Lale Arslan hakkında tahliye kararı verildiğini açıkladı. Çağlayan, sosyal medyadan 'Oya Lale Arslan artık özgür' diyerek gazetecilik suç olmadığını, basın özgürlüğünü ve adaleti savunmaya devam edeceklerini belirtti.

(ANKARA) - Avukat Çağlar Çağlayan, 40 gündür tutuklu bulunan gazeteci Oya Lale Arslan hakkında tahliye kararı verildiğini açıkladı.

Çağlayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Basın özgürlüğü için bu kötü günde iyi bir haber: 40 gündür gazetecilik faaliyetleri nedeniyle özgürlüğünden mahrum bırakılan müvekkilimiz Oya Lale Arslan hakkında tahliye kararı verildi. Oya Lale Arslan artık özgür. Gazetecilik suç değildir; basın özgürlüğünü ve adaleti savunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
Lale ArslanTutuklamaÇağlayanPolitikaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray’ın iptal edilen golünde karar doğru mu Ünlü hakem noktayı koydu Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu? Ünlü hakem noktayı koydu
Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu
Bahçeli’den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız Bahçeli'den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız
Eleştirilerin hedefindeki Leroy Sane sessizliğini bozdu Taraftara mesajı var Eleştirilerin hedefindeki Leroy Sane sessizliğini bozdu! Taraftara mesajı var
Mikrofonu unuttular Gelinin “Alnımdan öpeceksin“ uyarısına damadın yanıtı bomba Mikrofonu unuttular! Gelinin "Alnımdan öpeceksin" uyarısına damadın yanıtı bomba
22:56
Şampiyonlar Ligi’nde PSG fırtınası İlk yarıda Manchester City’nin gururuyla oynadılar
Şampiyonlar Ligi'nde PSG fırtınası! İlk yarıda Manchester City'nin gururuyla oynadılar
22:36
Sarıyer Ayazağa’da akıntıya kapılmamak için yüzen kişi kurtarıldığı öğrenildi
Sarıyer Ayazağa'da akıntıya kapılmamak için yüzen kişi kurtarıldığı öğrenildi
22:30
İstanbul’daki sel felaketinin en acı görüntüsü Su birikintisine basan çocuk canından oldu
İstanbul'daki sel felaketinin en acı görüntüsü! Su birikintisine basan çocuk canından oldu
22:26
Sarıyer’de sel sularının ortasında kaldı, canını cam pencereye tırmanarak kurtardı
Sarıyer’de sel sularının ortasında kaldı, canını cam pencereye tırmanarak kurtardı
22:09
İstanbul’da felaket gecesi: 1 can kaybı, 2 bin 518 ihbar
İstanbul'da felaket gecesi: 1 can kaybı, 2 bin 518 ihbar
21:58
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 23:15:20. #7.12#
SON DAKİKA: Avukat Çağlayan, 40 gündür tutuklu gazeteci Oya Lale Arslan'ın tahliyesini duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei