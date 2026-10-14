Avukat Çağlayan, 40 gündür tutuklu gazeteci Oya Lale Arslan\'ın tahliyesini duyurdu

Avukat Çağlayan, 40 gündür tutuklu gazeteci Oya Lale Arslan'ın tahliyesini duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Avukat Çağlar Çağlayan, 40 gündür tutuklu gazeteci Oya Lale Arslan hakkında tahliye kararı verildiğini açıkladı. Çağlayan, sosyal medyadan 'Oya Lale Arslan artık özgür' diyerek gazetecilik suç olmadığını, basın özgürlüğünü ve adaleti savunmaya devam edeceklerini belirtti.
(ANKARA) - Avukat Çağlar Çağlayan, 40 gündür tutuklu bulunan gazeteci Oya Lale Arslan hakkında tahliye kararı verildiğini açıkladı.
Çağlayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Basın özgürlüğü için bu kötü günde iyi bir haber: 40 gündür gazetecilik faaliyetleri nedeniyle özgürlüğünden mahrum bırakılan müvekkilimiz Oya Lale Arslan hakkında tahliye kararı verildi. Oya Lale Arslan artık özgür. Gazetecilik suç değildir; basın özgürlüğünü ve adaleti savunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Kaynak: ANKA
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