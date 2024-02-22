Avukat Feyza Altun Hakkında İddianame Hazırlandı

Güncel

Sosyal medyadaki 'şeriat' paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan avukat Feyza Altun hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "X" isimli sosyal medya hesabından şeriatla ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle Altun hakkında soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

FEYZA ALTUN: "ŞERİAT DİN DEĞİL SİYASİ BİR REJİM"

İddianamede, şüphelinin suç tarihinde kendisine ait olan Feyza Altun kullanıcı isimli hesabından X sosyal paylaşım sitesinde söz konusu paylaşımı yaptığı, bu paylaşımı kapsamında soruşturma işlemlerine başlanıldığı aktarıldı. Şüphelinin alınan savunmasında; söz konusu paylaşımı kendisinin yaptığını ancak şeriatin din olmadığını, siyasi bir rejim olduğunu, dini bir inanca hakarette bulunmadığını beyan ederek üzerine atılı suçlamayı dolaylı olarak kabul ettiği belirtildi.

İDDİANAMEDE ŞERİATIN TDK'YA GÖRE ANLAMINA YER VERİLDİ

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Türk Dil Kurumu'na göre şeriatin kelime anlamının; 'Kur'an'daki ayetlere, Hz. Muhammed'in sözlerine dayanan İslam kanunu; İslam hukuku' olarak tariflendiği belirtildi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün açık kaynak araştırma raporuna göre suça konu paylaşımın yapıldığı Feyza Altun kullanıcı isimli X hesabının şüpheliye ait olduğunun tespit olunduğu, şüphelinin suça konu paylaşımı üzerine bir çok sosyal medya kullanıcısının bu paylaşıma tepkide bulunduğu, bu minvalde kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin meydana geldiği; tüm bu hususlar kapsamında şüphelinin X isimli sosyal paylaşım sitesinde söz konusu paylaşımı yapmak suretiyle din bakımından farklı özelliklere sahip halkın bir kesimini diğer kesiminin aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrikte bulunmak suretiyle üzerine atılı 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

"ŞERİAT KADIN TAŞLAYAN TALİBAN AKLIDIR BENİM İÇİN"

Feyza Altun gözaltına alındığı saatlerde, kimseyi rencide etmeyi düşünmediğini vurgulamış, "Bugüne kadar hiçbir inançla ilgili en ufak rencide edici şey yazmadım yazmam da. Kimsenin dini inancı, hangi din olursa olsun onu yaşama biçimi beni ilgilendirmez.

Şeriat dediğiniz şey sokaklarda kadın taşlayan Taliban aklıdır benim için. Bu bağlamda sözümün de arkasındayım. Bu ülkede de o rejim uygulanmayacak. Bu ülkede modern laik hukuk kuralları geçerlidir. Şeriat istemek anayasal düzeni tehdittir ve suçtur" ifadelerini kullanmıştı.