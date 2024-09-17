Avukata Hakaret Eden Sanığa Hapis Cezası - Son Dakika
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Avukata Hakaret Eden Sanığa Hapis Cezası

Avukata Hakaret Eden Sanığa Hapis Cezası

Kayseri'de avukata saldırdıktan sonra sosyal medyada hakaret eden Ercan K. 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

17.09.2024 16:22
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KAYSERİ'de, Avukat Coşkun Özbek'e (29), haciz işlemine gittiği fabrikada darbedilmesi sonrası sosyal medya hesabından hakaret ettiği gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Ercan K. (40), 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde haciz işlemleri için bir fabrikaya giden Kayseri Barosu avukatlarından Coşkun Özbek, işlemler sırasında Serpil Y.'nin saldırısına uğradı. Fabrika sahibi olduğu belirtilen Serpil Y., ayağından yaralı olan Avukat Coşkun Özbek ve arkadaşına, "Sen neyi bekliyorsun? Ayağın tutuyor mu, kırayım mı? Kimi istiyorsan ara, darbetti beni" dedi. Avukat Özbek ise yanında haciz işlemine gelen ve görüntüleri kaydeden başka bir avukat Kübra Kürkçü'ye, "Polisi arar mısın?" dedi. Serpil Y. avukata saldırırken yanındaki kızı da ona engel olmaya çalıştı. O anlar, diğer avukat tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Olay sonrası Avukat Coşkun Özbek ve meslektaşı Kübra Kürkçü, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı Serpil Y., emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından yurt dışı çıkış yasağı şartıyla, adli kontrol tedbiriyle salıverildi. Kayseri Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, sanık Serpil Y. hakkında, 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar, 'Hakaret'ten de 1 yıldan 2 yıla kadar olmak üzere toplam 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

SOSYAL MEDYADAN HAKARETE HAPİS TALEBİ

Avukat Coşkun Özbek'in darbedildiği anlara ilişkin çıkan haberlerin ardından Ercan K. sosyal medyadan hakaret içeren paylaşım yaptı. Bir haber sitesinin sosyal medya hesabına yorum yapan Ercan K., 'biraz ahlak, paralı yalancılar' diyerek küfretti. Coşkun Özbek'in Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunması sonrası Ercan K., hakkında 'Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

KARAR VERİLDİ

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanık ve taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme hakimi ilk duruşmada, "Bu tarz bir olay daha önce benim başıma da geldiği için bir anda sinirlendim. Pişmanım" diyen Ercan K.'yi, 'Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın bir daha suç işlemeyeceğine dair kanaat oluşmadığı gerekçesiyle cezasında erteleme yapmadı.

Kaynak: DHA

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