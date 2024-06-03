Avukat, hukuk bürosu adını kullanarak dolandırıcılık yapan şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
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Avukat, hukuk bürosu adını kullanarak dolandırıcılık yapan şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu

Avukat, hukuk bürosu adını kullanarak dolandırıcılık yapan şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu

Avukat ve arabulucu Hakan Arif Ayık, sahibi olduğu hukuk bürosunun adını kullanarak, vatandaşları borcu olduğu iddiasıyla dolandırmaya çalışan şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu. Ayık, suç duyurusu dilekçesinde, Hakara Hukuk Bürosu adıyla telefonla aranarak veya mesajla dolandırılmaya çalışılan kişilerin olduğunu belirtti. Ayık, şüphelilerin tespit edilmesini ve cezalandırılmasını talep etti.

03.06.2024 13:13
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Avukat ve arabulucu Hakan Arif Ayık, sahibi olduğu hukuk bürosunun adını kullanarak, vatandaşları borcu olduğu iddiasıyla dolandırmaya çalışan şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Avukat Ayık, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, sahibi olduğu Hakara Hukuk Bürosu'nun adı kullanılarak, çeşitli sebeplerle borçları olduğu söylenen çok sayıda kişinin telefonla arandığını veya mesajla dolandırılmaya çalışıldığını bildirdi.

Dilekçede, mağdurların bürosunu araması üzerine olayı öğrendiğini belirten Ayık, şüphelilerin kullandığı telefon numarasını arayıp kendisini tanıttığında ise karşı tarafın görüşmeyi sonlandırdığını aktardı.

Avukat Ayık, şüphelilerin tespit edilmesini ve cezalandırılmasını talep etti.

Suç duyurusunun ardından basın mensuplarına açıklama yapan Ayık, bu yönde çok fazla ihbar olduğunu belirterek, "Avukatların isimlerini çok rahat bir şekilde kullanıyorlar. Sicil numaralarını, barolara kadar bilgilerini veriyorlar. İnsanlarımız da inanıyor." dedi.

Dolandırıcıların mesaj gönderdikleri kişilerin kimlik numaralarını yazarak inandırıcılığı arttırmaya çalıştığını vurgulayan Ayık, bu tür mesajlara karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: AA

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