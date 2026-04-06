Avukatlar Günü'nde Tutuklama Tedbirinin Ölçüsüz Kullanımına Dikkat Çekildi

Muğla Barosu Marmaris İlçe Temsilciliği üyesi avukatlar, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle Atatürk anıtına çelenk sundu ve saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudu. Muğla Barosu Marmaris İlçe Temsilcisi Avukat Buğra Yavuz, yaptığı konuşmada avukatların mesleki faaliyetleri sırasında karşılaştıkları hukuki ve idari baskılara, fiziksel ve sözlü saldırılara dikkat çekti.

Yavuz, avukatların demokratik toplum düzeni ve adil yargılanma hakkının teminatı olduğunu belirterek, savunma makamının büyük baskı altında olduğunu ifade etti. Kamu kurumlarından bilgi talep ederken KVKK engelleriyle karşılaşıldığını, ekonomik ve sosyal zorluklarla mücadele edildiğini, emekli avukatların aylıklarının düşük olduğunu ve stajyer avukatların haklarının güvence altına alınmadığını vurguladı.

Avukatlara yönelik şiddet vakalarının arttığına dikkat çeken Yavuz, 7 Ocak 2026'da meslektaşları Av. Zekeriya Polat'ın silahlı saldırıya uğrayarak katledildiğini hatırlattı. Bu saldırıların savunmayı zayıflatarak yurttaşların adalete erişim hakkını zedelediğini belirtti.

Yavuz, avukatların mesleğini bağımsız ve güvenli şekilde icra edebilmesi için gerekli koşulların sağlanmasının zorunlu olduğunu vurgulayarak, yetkilileri 'Avukatlık Mesleğinin Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ni imzalamaya davet etti. Tutuklama tedbirinin istisnai olmaktan çıkıp ölçüsüz bir cezalandırma aracına dönüşmesinin kişi özgürlüğü üzerinde baskı oluşturduğunu, Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarının uygulanmamasının anayasal devlete zarar verdiğini ifade etti.

Avukatların mesleki faaliyetlerinin yargılama konusu yapılmasının savunma makamını hedef aldığını belirten Yavuz, yargısal süreçlerin geç işlemesiyle birleşen bu olumsuz uygulamaların hukuka güveni zedelediğini söyledi. Yargı bağımsızlığının korunması ve hukukun üstünlüğünün sağlanması için kararlılıklarını vurgulayarak, Avukatlar Günü'nü kutladı ve saygılarını sundu.