Avukatlar Günü'nde Tutuklama Tedbirinin Ölçüsüz Kullanımına Dikkat Çekildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avukatlar Günü'nde Tutuklama Tedbirinin Ölçüsüz Kullanımına Dikkat Çekildi

06.04.2026 17:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Barosu Marmaris İlçe Temsilciliği, 5 Nisan Avukatlar Günü'nde yaptığı etkinlikte, avukatların mesleki baskılarla karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, tutuklama tedbirinin cezalandırma aracına dönüşmemesi gerektiğini belirtti.

Muğla Barosu Marmaris İlçe Temsilciliği üyesi avukatlar, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle Atatürk anıtına çelenk sundu ve saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudu. Muğla Barosu Marmaris İlçe Temsilcisi Avukat Buğra Yavuz, yaptığı konuşmada avukatların mesleki faaliyetleri sırasında karşılaştıkları hukuki ve idari baskılara, fiziksel ve sözlü saldırılara dikkat çekti.

Yavuz, avukatların demokratik toplum düzeni ve adil yargılanma hakkının teminatı olduğunu belirterek, savunma makamının büyük baskı altında olduğunu ifade etti. Kamu kurumlarından bilgi talep ederken KVKK engelleriyle karşılaşıldığını, ekonomik ve sosyal zorluklarla mücadele edildiğini, emekli avukatların aylıklarının düşük olduğunu ve stajyer avukatların haklarının güvence altına alınmadığını vurguladı.

Avukatlara yönelik şiddet vakalarının arttığına dikkat çeken Yavuz, 7 Ocak 2026'da meslektaşları Av. Zekeriya Polat'ın silahlı saldırıya uğrayarak katledildiğini hatırlattı. Bu saldırıların savunmayı zayıflatarak yurttaşların adalete erişim hakkını zedelediğini belirtti.

Yavuz, avukatların mesleğini bağımsız ve güvenli şekilde icra edebilmesi için gerekli koşulların sağlanmasının zorunlu olduğunu vurgulayarak, yetkilileri 'Avukatlık Mesleğinin Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ni imzalamaya davet etti. Tutuklama tedbirinin istisnai olmaktan çıkıp ölçüsüz bir cezalandırma aracına dönüşmesinin kişi özgürlüğü üzerinde baskı oluşturduğunu, Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarının uygulanmamasının anayasal devlete zarar verdiğini ifade etti.

Avukatların mesleki faaliyetlerinin yargılama konusu yapılmasının savunma makamını hedef aldığını belirten Yavuz, yargısal süreçlerin geç işlemesiyle birleşen bu olumsuz uygulamaların hukuka güveni zedelediğini söyledi. Yargı bağımsızlığının korunması ve hukukun üstünlüğünün sağlanması için kararlılıklarını vurgulayarak, Avukatlar Günü'nü kutladı ve saygılarını sundu.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Avukatlar Günü, Marmaris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avukatlar Günü'nde Tutuklama Tedbirinin Ölçüsüz Kullanımına Dikkat Çekildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 18:11:36. #.0.4#
SON DAKİKA: Avukatlar Günü'nde Tutuklama Tedbirinin Ölçüsüz Kullanımına Dikkat Çekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.