Avustralya Başbakanı, Çin'in Avustralya askeri helikopterini engellemesini kabul edilemez buldu - Son Dakika
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Avustralya Başbakanı, Çin'in Avustralya askeri helikopterini engellemesini kabul edilemez buldu

Avustralya Başbakanı, Çin\'in Avustralya askeri helikopterini engellemesini kabul edilemez buldu

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Kore Yarımadası açıklarında Avustralya askeri helikopterinin Çin'in savaş uçağı tarafından engellenmesini 'asla kabul edilemez' olarak nitelendirdi. Avustralya hükümeti endişelerini Çin'e iletti ve uluslararası sularda seyreden Avustralya ordu personelinin riske atılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

07.05.2024 12:39  Güncelleme: 12:42
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Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Kore Yarımadası açıklarında Avustralya askeri helikopterinin Çin'in savaş uçağı tarafından engellenmesini "asla kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Albanenese, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları uygulamak üzere Sarı Deniz'deki uluslararası sularda havalanan Avustralya donanma helikopterinin, Çin'e ait savaş uçağı tarafından engellenmesi hakkında 9Now kanalına konuştu.

Avustralya hükümetinin endişelerini Çin hükümetine ilettiğini bildiren Albanese, "Bu eylemi profesyonellik dışı buluyoruz ve bu asla kabul edilemez. Bu görüşümüzü Pekin'e açıkça ilettik." ifadesini kullandı.

Albanese, "Uluslararası topluluk için önemli bir görevi yürütmek üzere uluslararası sularda seyreden Avustralya ordu personelinin riske atılması asla kabul edilemez." diye konuştu.

Aynı programa konuşan Avustralya ana muhalefet lideri Peter Dutton ise Albanese'in konuya ilişkin endişelerini Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i arayarak aktarması gerektiğini, aksi takdirde yapılan yanlış bir hesaplama nedeniyle bir Avusturalya ordu mensubunun hayatını kaybedeceğini belirtti.

Avustralya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, olayın, ülke donanmasına ait HMAS Hobart Hava Savunma Destroyerinin Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları uygulamak üzere Sarı Deniz'deki uluslararası sularda seyrederken 4 Mayıs'ta gerçekleştiği kaydedilmişti.

Açıklamada, destroyerden havalanan MH-60R tipi Seahawk donanma helikopterinin uçuş güzergahına Çin ordusuna ait Chengdu J-10 savaş jeti tarafından işaret fişeği fırlatıldığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avustralya Başbakanı, Çin'in Avustralya askeri helikopterini engellemesini kabul edilemez buldu - Son Dakika

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