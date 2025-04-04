Avustralya'da Emeklilik Fonlarına Siber Saldırı - Son Dakika
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Avustralya'da Emeklilik Fonlarına Siber Saldırı

AustralianSuper fonuna yapılan siber saldırılarda 4 üye yarım milyon dolar kaybetti.

04.04.2025 17:46
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Avustralya'da 3,5 milyondan fazla kişinin üye olduğu AustralianSuper emeklilik fonu ve diğer fonlara siber saldırılar düzenlendiği açıklandı.

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, AustralianSuper fonu son 1 ayda 600'e yakın siber saldırının hedefi olurken, fon üyesi 4 kişi yaklaşık yarım milyon dolar kaybetti.

AustralianSuper'den yapılan açıklamada, üyelerin hesaplarına girişte sorun yaşadığını ve bazı hesaplarda hiç para görünmediği belirtildi.

Açıklamada, siber saldırıyı düzenleyenlerin bu hafta içinde 600'e yakın üyenin şifresine erişerek hesaplarına giriş yaptığının tespit edildiği aktarıldı.

Ülkede emeklilik fonunu temsil eden Avustralya Süper Emeklilik Fonları Birliğinden (ASFA) yapılan açıklamada da "bir dizi" emeklilik fonunun siber saldırıların hedefi olduğu kaydedilerek, bazı üyelerin hesaplarının bu saldırılardan etkilendiği duyuruldu.

Açıklamada, fonları temsil edenlerin etkilenen üyelerle iletişime geçtiği ve verileri tehlikeye girenlere yardımcı olduğu vurgulandı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, siber saldırılardan haberdar olduğunu ifade ederek, "Zaman içinde yanıt vereceğiz. Ne olduğunu değerlendiriyoruz. Bu bağlamda Avustralya'da yaklaşık her 6 dakikada bir siber saldırı olduğunu unutmayın. Bu düzenli bir sorun." ifadelerini kullandı.

AustralianSuper'in internet sitesindeki bilgilere göre, fonun büyüklüğü 365 milyar doların üstünde ve 3,5 milyondan fazla üyesi bulunuyor.

Kaynak: AA

Avustralya, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralya'da Emeklilik Fonlarına Siber Saldırı - Son Dakika

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