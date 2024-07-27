Avustralya'da Filistin Destekçileri İsrail'e Yaptırım Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Avustralya'da Filistin Destekçileri İsrail'e Yaptırım Çağrısı Yaptı

Avustralya'da Filistin destekçisi göstericiler, Başbakan Anthony Albanese hükümetine Gazze'ye saldırıları nedeniyle İsrail'e yaptırım uygulama çağrısında bulundu. Göstericiler, Albanese'nin katıldığı bir konferans sırasında toplanarak İsrail'i kınama ve yaptırım uygulama taleplerini dile getirdi. Filistin Eylem Grubu'ndan Jana Fayyad, Avustralya hükümetinin İsrail'e karşı sessiz kaldığını ve Filistin toplumunu marjinalleştirdiğini belirtti.

27.07.2024 12:09
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Avustralya'da Filistin destekçisi göstericiler, Başbakan Anthony Albanese hükümetine Gazze'ye saldırıları nedeniyle İsrail'e yaptırım uygulama çağrısında bulundu.

Avustralya Yayın Kurumunun (ABC) haberine göre, Albanese, iktidardaki İşçi Partisi'nin Sydney Belediye Binasında düzenlenen konferansına katıldı.

Albanese'in katılımcılara hitap ettiği sırada bina önünde toplanan ve Filistin bayrağı açan göstericiler, "Albanese, ellerinde kan var!" ve "Özgür Filistin!" pankartları taşıdı.

Filistin destekçileri, hükümete Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'i kınama ve ona yaptırım uygulamaya çağrısı yaptı.

Filistin Eylem Grubu'ndan Jana Fayyad, yaptığı açıklamada, "Son 9 aydır Albanese hükümetinden gördüğümüz her eylem bize tek bir şeyi gösterdi; soykırıma kesinlikle ortak oldukları ve Filistin toplumunu marjinalleştirmeyi seçtikleri." diye konuştu.

Fayyad, Avustralya hükümetinin savaş zamanlarında düğer ülkelere yaptırım uyguladığını gördüklerini, ancak İsrail söz konusu olduğunda bu duruma sessiz kaldığını vurguladı.

Kaynak: AA

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