Avustralya'da Filistin Destekçileri İsrail'e Yaptırım Çağrısı Yaptı

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Avustralya'da Filistin destekçisi göstericiler, Başbakan Anthony Albanese hükümetine Gazze'ye saldırıları nedeniyle İsrail'e yaptırım uygulama çağrısında bulundu.

Avustralya Yayın Kurumunun (ABC) haberine göre, Albanese, iktidardaki İşçi Partisi'nin Sydney Belediye Binasında düzenlenen konferansına katıldı.

Albanese'in katılımcılara hitap ettiği sırada bina önünde toplanan ve Filistin bayrağı açan göstericiler, "Albanese, ellerinde kan var!" ve "Özgür Filistin!" pankartları taşıdı.

Filistin destekçileri, hükümete Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'i kınama ve ona yaptırım uygulamaya çağrısı yaptı.

Filistin Eylem Grubu'ndan Jana Fayyad, yaptığı açıklamada, "Son 9 aydır Albanese hükümetinden gördüğümüz her eylem bize tek bir şeyi gösterdi; soykırıma kesinlikle ortak oldukları ve Filistin toplumunu marjinalleştirmeyi seçtikleri." diye konuştu.

Fayyad, Avustralya hükümetinin savaş zamanlarında düğer ülkelere yaptırım uyguladığını gördüklerini, ancak İsrail söz konusu olduğunda bu duruma sessiz kaldığını vurguladı.