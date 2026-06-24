Avustralya'da İran Ajanları Kundaklama Planladı

Avustralya istihbaratı, İran Devrim Muhafızları'nın, geçmişte Avustralya'da yaşayan 2 ajanı, "Sydney ve Melbourne kentlerinde kundaklama olayları" emri vermek için kullandığını açıkladı.

Avustralya Güvenlik İstihbarat Örgütü Genel Direktörü Mike Burgess, ulusal güvenlik tehditlerine ilişkin raporu sundu.

Burgess, artık İran'da yaşayan bir Avustralya vatandaşının Sydney'deki Yahudi restoranına düzenlenen kundaklama için İran Devrim Muhafızları tarafından kullanıldığını, şu anda Irak'ta yaşayan bir kişinin de yine aynı şekilde Melbourne'deki sinagog saldırısında kullanıldığını söyledi.

Soruşturmanın sürmesi nedeniyle söz konusu kişilerin kimlikleri açıklanmadı.

Burgess, saldırılara ilişkin soruşturmaları "kurum tarihindeki en detaylı ve zor soruşturmalardan" biri olarak nitelendirdi.