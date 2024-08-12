Avustralya'da izinsiz uçan helikopter otelin çatısına düştü: 1 ölü - Son Dakika
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Avustralya'da izinsiz uçan helikopter otelin çatısına düştü: 1 ölü

Avustralya\'da izinsiz uçan helikopter otelin çatısına düştü: 1 ölü

Avustralya'da bulunan bir otelin çatısına izinsiz uçuş gerçekleştiren helikopter düştü, pilot hayatını kaybetti ve otelde kalan yüzlerce kişi tahliye edildi.

12.08.2024 14:26
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- Avustralya'da "izinsiz" uçan helikopter otelin çatısına düştü: 1 ölü

QUEENSLAND - Avustralya'da bulunan bir otelin çatısına "izinsiz" uçuş gerçekleştiren helikopterin düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti, otelde kalan yüzlerce kişi de tahliye edildi.

Avustralya'nın kuzeyindeki Queensland eyaletine bağlı Cairns kentinde bulunan bir otelin çatısına "izinsiz" bir uçuş gerçekleştiren helikopter düştü. Yerel saatle 01.50 sıralarında yaşanan olayda helikopter Cairns havaalanındaki hangarından kalkış yapan helikopterin pilotu olay yerinde hayatını kaybetti. Helikopterin otelin çatısına düşmesinin ardından yangın çıkarken, otelde bulunan yüzlerce kişi tahliye edildi. Helikopterde yalnızca pilotun bulunduğunu ve onun da olay yerinde hayatını kaybettiğini açıklayan yetkililer, otelde kalan 80'li yaşlarında bir erkek ve 70'li yaşlarında bir kadının hastaneye kaldırıldığını ve durumlarının stabil olduğunu açıkladı.

Queensland polisi ve havacılık güvenliği gözlemcisi kazaya ilişkin inceleme başlatırken, helikopteri kiralayan şirket helikopterin "izinsiz" bir uçuş yaptığını açıkladı.

Olay sırasında otelde konaklayan Amanda Kay, helikopterin yağmurlu havada aydınlatma ışıkları kapalı bir şekilde oldukça düşük irtifada uçtuğunu söyleyerek, "Döndü ve binaya çarptı" dedi. Bir diğer görgü tanığı ise helikopterin çok hızlı uçtuğu iddia ederek, "Çarpışmadan önceki dakikalarda helikopter otelin önünden iki kez geçti" ifadesini kullandı.

Queensland Ambulans Servisi tarafından yapılan açıklamada helikopterin rotor kanatlarından ikisinin çarpmanın etkisiyle yerinden çıkarak kordona ve otelin havuzuna düştüğü bildirildi. QAS Sözcüsü Caitlin Dennings ise açıklamasında "Bomba sesine benzediğine dair raporlar var" dedi.

Kaynak: İHA

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