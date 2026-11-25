Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Solomon Adaları Başbakanı Matthew Cooper Wale ile güvenlik ve ekonomi gibi alanlarda işbirliğini derinleştireceği belirtilen yeni bir anlaşmaya imza attı.

Avustralya Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Albanese ve Wale'in başkent Canberra'da bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, Albanese ve Wale'in imzaladıkları "Avustralya-Solomon Adaları Anlaşması" ile ikili ilişkilerde yeni bir dönemin başlayacağı ve bölgenin daha güvenli hale gelmesinin hedeflendiği ifade edildi.

İki ülkenin ekonomik, kalkınma, güvenlik gibi alanlarda işbirliğini derinleştireceği kaydedilen açıklamada, imzalanan anlaşmayla Avustralya'nın Solomon Adaları'na altyapı alanında yatırımı artıracağı, bütçe desteği sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada, anlaşmayla Solomon Adaları vatandaşlarının, Avustralya'da daha uzun kalma, vize geçerlilik süresinin uzatılması ve vize alma kolaylıklarından faydalanacağı kaydedildi.

Anlaşmanın, Solomon Adaları'nın kendi güvenlik ihtiyaçlarını, ortaklıklarını belirleme kapasitesini ve egemenliğini teyit ettiği belirtilen açıklamada "(Anlaşma), Solomon Adaları'nın, Avustralya'yı ana güvenlik ortağı olarak seçtiğini gösteriyor." ifadesine yer verildi.

Wale, Albanese ile basına yaptığı açıklamada anlaşmaya ilişkin "Solomon Adaları birkaç yıldır bölgede belirsizlik ve şüphenin kaynağıydı. O günler geride kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Çin ile güvenlik işbirliği tartışmaları

Çin'in son yıllarda Pasifik ada ülkeleri ile güvenlik alanındaki bağlarını güçlendirmeye yönelik adımları, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi bölgede etki sahibi ülkelerin yanı sıra bazı ada hükümetlerince de Pekin'in nüfuzunu artırma çabası olarak yorumlanmıştı.

Çin'in Solomon Adaları ile Nisan 2022'de imzaladığı güvenlik işbirliği anlaşması bu konudaki tartışmaları gündeme getirmişti.

Kamuoyuna açıklanmayan anlaşmaya ilişkin sızan bilgilerde, anlaşmanın, hükümetin onayıyla Çin savaş gemilerinin Solomon Adaları limanlarına demirlemesine, kısa süreli beklemesine, lojistik ikmal ve geçiş yapabilmesine olanak sağlandığı iddia edilmişti.

Anlaşmanın ayrıca hükümete, sosyal düzeni, insan yaşamını ve mülkiyeti korumak için Çin'den polis, zırhlı polis, askeri personel ve diğer kanun koruyucu ve askeri güç talep edebilme yetkisini verdiği ileri sürülmüştü. Muhalefet, Pekin'in ülkenin iç işlerine müdahalesine olanak sağlayacağı gerekçesiyle anlaşmayı eleştirmişti.

Bir başka ada ülkesi Fiji'de hükümet, 2023'te, Çin ile polislerin eğitimi ve geçici görevlendirilmesini içeren emniyet işbirliği programını "demokrasi ve adalet sistemlerindeki farklılıklar" nedeniyle sonlandırma kararı almıştı.