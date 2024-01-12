Avustralya\'da Süpermarketlerin \'Avustralya Günü\' Ürünlerini Satmama Kararı Tartışmalara Neden Oldu

Avustralya'da bazı süpermarket zincirlerinin "Avustralya Günü" kutlamaları için üretilen ürünleri satmayacağını açıklaması tartışmalara neden oldu.

9 News sitesinin haberine göre, Avustralya'nın büyük süper market zincirlerinden Big W'yi de bünyesinde barındıran Woolworths ve Aldi "Avustralya Günü" kutlamaları için üretilmiş ürünleri satmayacağını açıkladı.

Süpermarketlerin 26 Ocak "Avustralya Günü" kutlamaları için üretilmiş, çoğu Avustralya bayrağını taşıyan giyim, oyuncak ve aksesuar gibi ürünlerin satılmayacağını duyurmasının üzerine, ana muhalefetteki Liberal Parti lideri Peter Dutton, kararı alan market zincirlerini boykot etmeye çağrısı yaptı.

Avustralya Tarım Bakanı Senatör Murray Watt ise Dutton'u Avustralya'da "kültür savaşını" körüklemekle suçladı.

Ülkede "Avustralya Günü" olarak kutlanan 26 Ocak, her yıl tartışmalara neden oluyor.

İlk Britanya filosunun 26 Ocak 1788'de kıtaya ayak basmasının ardından yerli halka yönelik büyük katliamlar ve kültürel soykırım yapıldığını savunan Aborjinler, bu tarihi "İstila Günü" şeklinde niteleyerek "Avustralya Günü" olarak kutlanmasına karşı çıkıyor.