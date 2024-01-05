 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Avusturalya'da umumi tuvalette yılan bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Avusturalya'da umumi tuvalette yılan bulundu

Avusturalya'nın doğusunda bulunan Queensland eyaletine bağlı Goondiwindi bölgesinde halk umumi tuvaletinde klozette bir yılan bulundu. Tuvalete giren bir kişi yılanı fark ederek polisi aradı. Yabani hayat bakıcısı Tennille Banks, ülkenin doğu kıyısında yaşanan şiddetli fırtınalar ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle yılanların tuvaletlerde sıkça görülebildiğini belirtti. Uzmanlar, yılanın ülkeye özgü zehirli bir tür olduğunu ifade etti.

Avusturalya\'da umumi tuvalette yılan bulundu
05.01.2024 - 22:43,  Güncelleme: 22:49
Abone Ol

- Avusturalya'da umumi tuvalette yılan çıktı

QUEENSLAND -Avusturalya'nın doğusunda umumi tuvaletindeki klozette yılan bulundu.

Avusturalya'nın Queensland eyaletine bağlı Goondiwindi bölgesinde halk umumi tuvaletindeki klozette yılan bulundu. Tuvalete giren bir kişi yılanı bulmasının ardından polis çağırdı. Polisin yılanın yakalanması için yabani hayat bakıcısı Tennille Banks'e haber verirken Banks, ülkenin doğu kıyısında haftalarca süren şiddetli fırtınaların ardından da etkili olan sıcaklıklar nedeniyle yılanların tuvaletlerde sık görülebildiğini söyledi.

Uzmanlar yılanın ülkeye özgü zehirli bir yılan olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Queensland, Avustralya, Hayvanlar, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avusturalya'da umumi tuvalette yılan bulundu - Son Dakika


23:30
Aday olmayacağını canlı yayında açıkladı! Ali Koç: Ben bu kulübün başındayken Fenerbahçe şampiyon olamaz Aday olmayacağını canlı yayında açıkladı! Ali Koç: Ben bu kulübün başındayken Fenerbahçe şampiyon olamaz
22:35
Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da
22:31
Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı
22:06
Tahkim Kurulu Fred'in cezasında indirime gitti Tahkim Kurulu Fred'in cezasında indirime gitti
21:53
Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi
21:02
Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
20:38
Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu
20:16
Kanala devrilen araçta eşi ve 5 çocuğu can veren şahıs tutuklandı Kanala devrilen araçta eşi ve 5 çocuğu can veren şahıs tutuklandı

Son Dakika
22:35 Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da
22:31 Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı
22:06 Tahkim Kurulu Fred'in cezasında indirime gitti
21:53 Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi
21:02 Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
20:38 Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu
20:16 Kanala devrilen araçta eşi ve 5 çocuğu can veren şahıs tutuklandı
20:06 Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı
19:39 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a İstanbul'da soğuk karşılama
19:38 Ayhan Bora Kaplan soruşturması tamamlandı: İddianame ağır ceza mahkemesinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 23:35:15. #1.13#
SON DAKİKA: Avusturalya'da umumi tuvalette yılan bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement