Avusturya'da Müslümanlara Yönelik Irkçı Saldırılar Rekor Seviyede - Son Dakika
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Avusturya'da Müslümanlara Yönelik Irkçı Saldırılar Rekor Seviyede

Avusturya\'da Müslümanlara Yönelik Irkçı Saldırılar Rekor Seviyede

Avusturya'da geçen yıl Müslümanlara yönelik 1522 ırkçı saldırı düzenlendiği bildirildi. Müslüman karşıtı ırkçılığa maruz kalanların yüzde 50,1'i kadınlar, yüzde 19,5'i erkeklerden oluşuyor. Saldırıların yüzde 46,5'i bireyler tarafından gerçekleştirilirken, yüzde 13'ü kurum ve kuruluşlarda yaşandı. Irkçı ve nefret içerikli saldırıların yüzde 66,7'si dijital platformlarda görüldü.

27.05.2024 19:03
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Avusturya'da geçen yıl, Müslümanlara yönelik 1522 ırkçı saldırı düzenlendiği, bunun ülkede Müslümanları hedef alan saldırıların kayıt altına alınmaya başlandığı 2015'ten bu yana en yüksek sayı olduğu bildirildi.

Avusturya Müslümanlar için Dokümantasyon ve Danışmanlık Merkezi'nin (Dokustelle Österreich) hazırladığı "2023 Müslüman Karşıtı Irkçılık Raporu" kamuoyuyla paylaşıldı.

Raporda, Müslüman karşıtı ırkçılığa maruz kalanların yüzde 50,1'ini kadınların, yüzde 19,5'ini erkeklerin oluşturduğu, mağdurların yüzde 30,4'nün ise cinsiyet belirtmediği belirtildi.

Saldırıların yüzde 46,5'ini bireylerin yaptığı belirtilen raporda, yüzde 13'ünün çeşitli kurum ve kuruluşlarda yaşandığı, yüzde 7,3'ünün emniyet güçlerince gerçekleştirildiği, yüzde 6,1'inin çeşitli gruplarca düzenlendiği kaydedildi.

Raporda, geçen yıl siyasetçilerin yüzde 1,6'sının Müslümanlara karşı nefret içerikli söylemde bulunduğu belirtilirken, gazetecilerin de yüzde 4,5'inin Müslümanları hedef aldığı, kayıt altına alınan vakaların yüzde 21'inin failinin tespit edilemediği aktarıldı.

Müslümanlara yönelik ırkçı ve nefret içerikli saldırıların yüzde 66,7 ile "en çok dijital platformlarda" görüldüğü aktarılan raporda, sosyal yaşamın çeşitli alanlarında ise bu oranın yüzde 33,3 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Raporda, yaklaşık 700 bin Müslümanın yaşadığı ülkede geçen yıl 1522 ırkçı saldırının meydana geldiği, bunun Dokümantasyon Merkezi'nin faaliyetlerine başladığı 2015'ten bu yana kaydedilen en yüksek rakam olduğu vurgulandı.

Müslümanların maruz kaldıkları saldırı türlerine de raporda yer verildi. Buna göre, Müslümanlara yönelik ayrımcılık yüzde 40,8 ile ilk sırada yer aldı. Saldırıların yüzde 19,5'ini İslam ve Müslümanlara yönelik hakaretler, yüzde 8,9'unu nefret söylemi, yüzde 7,5'ini vandalizm oluşturdu.

Müslüman bireylere yönelik ağır tehdit, iftira ve itibarsızlaştırma çabalarının ise yüzde 3,2 oranında olduğu kaydedilen raporda, Müslümanlara ait mülklere yönelik fiziki saldırıların oranının ise yüzde 2,6 olduğu ifade edildi.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avusturya'da Müslümanlara Yönelik Irkçı Saldırılar Rekor Seviyede - Son Dakika

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