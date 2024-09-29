Avusturya\'da Seçim: FPÖ Lideri Kickl Oyunu Kullandı

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Avusturya'da yapılan genel seçimde aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Herbert Kickl, oyunu kullandı.

Viyana dışındaki Purkersdorf kasabasında bulunan bir huzurevinde oyunu veren Kickl, basına konuştu.

Kickl, gazetecilerin daha rahat hareket etmesi için oy kullanma saatini öğlenden sonraya kaydırdığını, seçim atmosferinin olumlu geçtiğini söyledi.

Merkez sağ Avusturya Halk Partisinin (ÖVP) seçim sonrasında kendisiyle koalisyon görüşmesi yapmayacağını açıklamasına ilişkin soru üzerine Kickl, seçmenlerin kararlarına saygılı olduğunu, bu tür konulara, sonuçlar belli olduktan sonra karar verileceğini dile getirdi.

Kickl, seçimden beklentisine ilişkin de yürüttükleri kampanyada "Avusturya için 5 güzel yıl" sloganıyla yola çıktıklarını, 5 güzel yıl söyleminin ağırlık kazandığını söyledi.

Yaklaşık 9 milyon nüfusa sahip ülkede 6,4 milyon seçmen bulunurken, sandıklar yerel saatle 17.00'de kapanacak.