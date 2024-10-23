Avusturya'da Türk Kökenli Askerin Ölümü - Son Dakika
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Avusturya'da Türk Kökenli Askerin Ölümü

21 yaşındaki Türk kökenli asker, kışlada silah kazası sonucu hayatını kaybetti. Olay inceleniyor.

23.10.2024 12:48
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Avusturya'nın Karintiya eyaletine bağlı Spittal an der Drau bölgesinde bulunan kışlada, 21 yaşındaki Türk kökenli asker, başka bir askerin tabancasından çıkan kurşunun göğüs bölgesine isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Avusturya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Michael Bauer, dün Spittal an der Drau bölgesindeki Türk-Kaserne'de (Türk Kışlası) meydana gelen olaya ilişkin yaptığı açıklamada, henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde bir askerin tabancasından çıkan kurşunun zorunlu askerlik görevini yapan 21 yaşındaki bir diğer askerin göğüs bölgesine isabet ettiğini, yaralı askerin askeri helikopterle en yakın hastaneye sevk edildiğini söyledi.

Bauer, yaralanan askerin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını bildirdi.

"Avusturya ordusu için kara bir gün, bugün bir yoldaşımızı kaybettik." ifadesini kullanan Bauer, tabancanın normal şartlarda kemere takılı bir kılıfın içinde emniyette olması gerektiğini, silahın yalnız dolum ve boşalım sırasında başkalarına zarar vermeyecek güvenli bir alanda çıkartıldığını anlattı.

İnceleme başlatıldı

Bauer, olayın aydınlatılması için hem polis hem de ordu içinde oluşturulan bir komisyonun inceleme yürüttüğünü ifade etti.

Hayatını kaybeden Türk kökenli askere ilişkin hem Başbakan Karl Nehammer hem de Savunma Bakanı Klaudia Tanner, sosyal medya platformu X üzerinden taziye mesajları paylaştı.

Başbakan Nehammer, "Dün öğleden sonra Karintiya'da bir asker korkunç bir trajedi sonucunda hayatını kaybetti. Başsağlığı dileklerimiz ve düşüncelerimiz genç bireyin ailesi, sevenleri ve arkadaşlarıyla birlikte." ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanı Tanner de yaşanan olayın kendisini sarstığını, bu trajik olay nedeniyle hem ordunun hem de kendisinin derin üzüntü içinde olduğunu kaydederek, hayatını kaybeden askerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği olayı yakından takip ediyor

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun da AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden askerin Türk kökenli olduğunu teyit ederek üzüntüsünü dile getirdi.

Ceyhun, olayla ilgili Başbakanlık makamından kendisine ulaşıldığını ve Başbakan Karl Nehammer'in hem kendisine hem de hayatını kaybeden askerin ailesine taziyelerini ilettiğini söyledi.

Hayatını kaybeden Türk kökenli askerin babasıyla görüştüğünü ve başsağlığı dileğinde bulunduğunu aktaran Ceyhun, ayrıca kendisinin Başbakan Nehammer'in taziye mesajını ve üzüntülerini aileye ilettiğini ifade etti.

Büyükelçi Ceyhun, "Acılı babayla yaptığım görüşmede, Avusturya makamlarıyla birlikte soruşturmayı hem Türkiye'nin Salzburg Başkonsolosluğu hem de Büyükelçilik olarak takip edeceğimiz güvencesini verdim." diye konuştu.

Büyükelçilik ve Salzburg Başkonsolosluğunun Avusturyalı muhataplarıyla yakın temas halinde konuyu takip ettiklerini kaydeden Ceyhun, Avusturyalı muhataplarıyla sürekli irtibat halinde olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avusturya'da Türk Kökenli Askerin Ölümü - Son Dakika

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