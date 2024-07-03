Avusturya Dışişleri Bakanı AB Üyelerini Düzensiz Göç Konusunda Eleştirdi - Son Dakika
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Avusturya Dışişleri Bakanı AB Üyelerini Düzensiz Göç Konusunda Eleştirdi

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile yaptığı görüşmede, düzensiz göç konusunda bazı AB üyesi ülkeleri eleştirerek, doğrudan etkilenmeyen ülkelerin konunun dışında kalmak istemesinin AB felsefesiyle uyuşmadığını söyledi. Schallenberg, Avusturya'nın Yunanistan'ın yanında olduğunu ve iltica başvurularının AB dışında 3. bir ülkeden yapılması söylemini desteklediğini belirtti. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis ise Türkiye ile yapılan işbirliğinin düzensiz göçle mücadelede olumlu sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

03.07.2024 20:09
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Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, düzensiz göç konusunda isim vermeden bazı Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeleri eleştirerek, doğrudan etkilenmeyen ülkelerin konunun dışında kalmak istediğini, bunun AB felsefesiyle uyuşmadığını söyledi.

Schallenberg, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile Atina'da bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Schallenberg, Ege adalarındaki düzensiz göçmenler konusuna değinerek, Akdeniz'in doğusunda istikrarın korunması gerektiğini ifade etti.

Schallenberg, düzensiz göç konusunda bazı AB üyesi ülkeleri isim vermeden eleştirdi. Düzensiz göçün doğrudan etkilemediği ülkelerin konunun dışında kalmaya çalıştıklarını belirten Schallenberg, bu yaklaşımın AB felsefesiyle uyuşmadığını savundu.

Düzensiz göçün bazı ülkeler için sorun teşkil ettiğini, diğer AB üyesi ülkelerin bu durumu görmezden geldiklerini söyleyen Schallenberg, "Eğer bazı ülkeler 'Göçmen konusu bizi ilgilendirmiyor' diyorsa o zaman ciddi bir sorunumuz var demektir." diye konuştu.

Schallenberg, Avusturya'nın düzensiz göçle mücadelede Yunanistan'ın yanında olduğunu diye getirerek, ülkesinin savunduğu "iltica başvurularının AB dışında 3'üncü bir ülkeden yapılması" söylemini yineledi.

Türkiye ile işbirliği

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis ise "Avrupa sınırlarını korumamız gerekliliği konusunda olduğu gibi kontrollü bir nüfus hareketliliği için yeni yasal göç yolları oluşturmakta hemfikiriz." dedi.

Türkiye ile son dönemde yakınlaşmanın düzensiz göçle mücadelede de olumlu sonuçlar doğurduğunu vurgulayan Yerapetritis, Türkiye ile işbirliğinin insan kaçakçılarının yakalanmasında fayda sağladığını aktardı.

Yerapetritis, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da dikkati çekerek, " Orta Doğu'daki savaş, özellikle Gazze'deki durum hemen sona erdirilmeli. Barış sürecinin ilerlemesi, esirlerin hemen serbest bırakılması gerekli. İnsani yardımın bölgeye kesintisiz bir şekilde ulaştırılması lazım." diye konuştu.

Schallenberg'in diğer Atina temasları

Schallenberg, Atina temasları çerçevesinde Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Nikolas Panayotopulos ile de görüştü. İki bakan görüşmede, Avrupa'nın istihdam ihtiyacının karşılanması için yasal göç yollarının oluşturulması ve insan kaçakçıları ile mücadele kapsamında sınırların korunmasını içeren ortak bir strateji belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Hristos Stilyanidis ile görüşen Schallenberg, bu görüşmede de düzensiz göç konusuna değindi. Stilyanidis ve Schallenberg, AB üyeleri ve AB kurumlarının düzensiz göçle mücadelede işbirliği yapmasının önemine işaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avusturya Dışişleri Bakanı AB Üyelerini Düzensiz Göç Konusunda Eleştirdi - Son Dakika

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