Ay Örnekleri Çin Fuarında Sergileniyor - Son Dakika
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Ay Örnekleri Çin Fuarında Sergileniyor

Ay Örnekleri Çin Fuarında Sergileniyor

Çin, Chang'e-6 göreviyle Ay'dan toplanan örnekleri Uluslararası Havacılık Fuarı'nda sergiliyor.

12.11.2024 17:29
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ZHUHAİ, 12 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Chang'e-6 görevi kapsamında Ay'ın uzak tarafından toplanan örnekler, 15. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda sergilenmeye başladı.

Çin Ulusal Uzay İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre Pazartesi günü sergilenmeye başlanan yaklaşık 75 miligram ağırlığındaki Ay toprağı, Chang'e-6'dan elde edilen ilk kamuya açık örnekleri temsil ediyor. Örnekler, Ay yüzeyinin en ince olduğu, Ay'ın uzak tarafındaki en büyük, derin ve eski çarpma kraterinden toplandı.

Çin Ulusal Uzay İdaresi'nden Zhang Tao, fuar ziyaretçilerinin örnekleri yakından görme fırsatı bulacağını belirterek, "Ay'dan alınan örneklerin kamuoyunda büyük ilgi uyandırması bekleniyor" dedi.

Sergide Chang'e-6 dönüş kapsülü, Ay örneklerini Dünya'ya getiren paraşüt ve Ay toprağı toplama işlemi için kullanılan kapalı konteyner de yer alıyor.

Çin'in Chang'e-6 görevi, Haziran ayında Ay'ın uzak tarafından 1.935,3 gram örnek getirerek insanlık tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Bu örnekler, Ay'ın evrimi hakkındaki bilimsel anlayışı derinleştirmek, Ay kaynaklarının barışçıl keşif ve kullanımını hızlandırmak ve tüm insanlık için önemli değer oluşturmak açısından eşsiz bilimsel öneme sahip.

Airshow China olarak da bilinen fuar, 12-17 Kasım tarihlerinde Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhuhai kentinde gerçekleştiriliyor. İlki 1996'da düzenlenen fuar, yurtiçi ve yurtdışından ileri havacılık ve uzay teknolojileri ve ekipmanlarının sergilendiği önemli bir platform haline geldi.

Kaynak: Xinhua

Havacılık, Teknoloji, Güncel, Dünya, Uzay, Son Dakika

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