Aya Napa'da Kıbrıslı Türk'e Saldırı: Ahmet Tan Yoğun Bakımda - Son Dakika
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Aya Napa'da Kıbrıslı Türk'e Saldırı: Ahmet Tan Yoğun Bakımda

14.07.2026 19:59
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Ahmet Tan, Aya Napa'da saldırıya uğrayarak ağır yaralandı, tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) turistik kenti Aya Napa'da geçen hafta saldırıya uğrayarak ağır yaralanan Kıbrıslı Türk Ahmet Tan'ın hastanedeki tedavisinin yoğun bakımda devam edildiği bildirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Ayia Napa'da uğradığı saldırıda yaralanan Kıbrıslı Türk Ahmet Tan'a bugün tıbbi müdahalede bulunulduğu, Tan'ın genel durumunun stabil olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Ahmet Tan'ın tedavisine yoğun bakımda devam edildiği belirtilerek, "Ahmet Tan'ın hayatını kaybettiğine yönelik haberler gerçeği yansıtmıyor. Tedavisi Güney Kıbrıs'taki yoğun bakım ünitesinde devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Olay

Kıbrıslı Türk Ahmet Tan, 5 Temmuz 2026 Pazar günü sabahı (yaklaşık saat 06.00 sıralarında) GKRY'nin turistik Aya Napa bölgesinde Ayias Mavris Caddesi civarında 4 kişinin saldırısına uğradı.

Saldırı sonucunda hastaneye kaldırılan 47 yaşındaki Ahmet Tan'ın ağır darp sonucu beyin kanaması geçirdiği ve kafatasında çatlaklar oluştuğu bildirildi.

Rum kaynaklarına göre, saldırıya katılan İsveç pasaportu taşıyan Şili, Irak ve Arnavutluk uyruklu 4 kişi Rum polisi tarafından gözaltına alındı.

Rum gazeteleri saldırı ile bağlantılı 2 kişinin de arandığını ileri sürdü.

Ahmet Tan'ın bugün bir ameliyat geçirdiği, sağlık durumunda bir değişiklik olmadığı kaydedilirken, Tan'ın durumu KKTC Sağlık Bakanlığı yetkileri tarafından yakından takip ediliyor.

Kaynak: AA

Ahmet Tan, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aya Napa'da Kıbrıslı Türk'e Saldırı: Ahmet Tan Yoğun Bakımda - Son Dakika

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