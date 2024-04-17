Ayağı korkuluk demirine saplanan köpeği itfaiye kurtardı

AK Parti Sözcüsü: Bakanlar Kurulu'nda değişim olacaksa Cumhurbaşkanımızın takdiridir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti merkezinde yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu'nda değişim olacaksa bu kararın Cumhurbaşkanı tarafından verileceğini belirtti. Çelik ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e olan desteklerini de ifade etti.