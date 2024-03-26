Ayasofya\'da II. Beyazıt Minaresi Söküldü

Ayasofya-i Kebir Camii'nde restorasyon ve koruma çalışmaları kapsamında II. Beyazıt Minaresi'nin sökümü gerçekleştirildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Ayasofya'da 2. etap restorasyon çalışmaları, 6 Ekim 2023'te başlatıldı.
Restorasyon projesinde yapının dış mekanını oluşturan cephe ve minare gibi alanlarında çalışma yapılacak. İlk olarak çalışma alanı için çevre kapama yapıldı ve II. Beyazıt Minaresi sökümü için onaylı proje doğrultusunda çelik minare platformu imalatı tamamlandı.
Minare platformu üstüne iskele kuruldu. 23 Şubat tarihli bilim kurulu kararında tamamlanan minare iskelesine güvenlik amaçlı 1.5 santim boşluklu yanmaz file sarılmasına karar verildi. Minarede Ayasofya Bilim Kurulu ve Koruma Bölge Kurulu kararları doğrultusunda şerefeye kadar söküm yapıldı.
Onaylı statik projesi kapsamında güçlendirme ve minarede gerekli taş imalatları gerçekleştirilecek.
Minaredeki alemin sökülmesinin ardından minarenin hasarlı kurşun örtüsü ve altındaki eski keçeler söküldü.
Su almış ve niteliğini yitirmiş kurşun altı tahtası alınarak, altındaki ahşap karkasın tespitleri yapıldı ve durum tespit paftaları hazırlandı. Yapılan tespite göre, 18 metre tek parça seren direği ile onu destekleyen 16 tane yaklaşık 11 metre uzunluğunda gönder direği mevcut.
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