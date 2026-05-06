Ayasofya'nın Minaresi Restorasyondan Geçti

06.05.2026 02:29
Ayasofya-i Kebir Camii'nin kuzeydoğu minaresinin restorasyonu tamamlandı, depreme dayanıklı hale getirildi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülen Ayasofya-i Kebir Camii 2'nci Etap Restorasyon çalışmaları kapsamında, kuzeydoğu minaresine ilişkin uygulamalar tamamlandı. Minarede gerçekleştirilen çalışmaların ardından iskele sökümü bitirilerek süreç sonuçlandırıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; tarihi süreç içinde farklı dönemlerde inşa ve yeniden yapım evrelerinden geçen minarenin, son haliyle 16'ncı yüzyılda Sultan 2'nci Selim döneminde şekillendiği biliniyor. 65 metre yüksekliğindeki yapı; kaide, pabuç, gövde, şerefe, petek ve külah bölümlerinden oluşuyor. 2024 yılında başlatılan restorasyon sürecinde gerçekleştirilen sayısal analizler, minarenin deprem dayanımının yetersiz olduğunu ortaya koydu. Bu doğrultuda Bilim Heyeti kararıyla; petek, şerefe ve mukarnas bölümleri ile gövdenin üst kısmında kısmi söküm ve yeniden yapım, alt bölümlerde ise yerinde güçlendirme uygulamalarına geçildi. Uygulama öncesinde minarede detaylı belgeleme, analitik rölöve, malzeme ve hasar tespit çalışmaları gerçekleştirildi. Söküm işlemleri, her aşaması kayıt altına alınarak üstten alta doğru kontrollü biçimde yürütüldü. Bu kapsamda 411 adet taş ile 26 sıra basamak dikkatle sökülerek sınıflandırıldı.

ÖZGÜN MALZEME KORUNDU

Restorasyon sürecinde özgün malzemenin korunması esas alındı. Yeniden kullanılabilir taşlar titizlikle değerlendirilirken, ihtiyaç duyulan yeni taşlar Edirne Süloğlu taş ocaklarından temin edilerek Bilim Heyeti onayıyla kullanıldı. Hasarlı taşlarda çürütme ve tümleme işlemleri uygulanırken, yüzeylerde gerekli noktalarda onarım ve güçlendirme müdahaleleri gerçekleştirildi. Söküm yapılmayan bölümlerde temizlik ve yüzey onarımları gerçekleştirilirken, yapının genelinde hem yatay hem düşey doğrultuda paslanmaz çelik elemanlarla güçlendirme sağlandı. Yeniden örülen bölümler ile mevcut yapı arasında bütüncül bir statik denge kuruldu.

KÜLAH VE ALEM ASLINA UYGUN YENİLENDİ

Külah bölümünde yer alan ahşap elemanlar konservasyon işlemlerinden geçirilerek yeniden kullanıma hazır hale getirildi. Kurşun kaplamalar yenilenirken, bakır alem onarılarak altın varakla kaplandı ve yerine monte edildi. Paratoner montajı yapılarak güvenli hale getirildi. Tüm çalışmalar, Bilim Heyeti gözetiminde, Vakıflar Genel Müdürlüğü kontrolünde ve alanında uzman ekipler tarafından yürütüldü. Tamamlanan çalışmalarla birlikte, Ayasofya-i Kebir Camii'nin kuzeydoğu minaresi hem özgün kimliğini koruyacak şekilde ihya edildi hem de günümüz şartlarına uygun biçimde deprem güvenliğine kavuşturuldu.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 03:28:46. #7.13#
