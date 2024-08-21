Ayazağa'da Sosyal Medya Tartışması Sonucu Darbedilen Genç Emir Koçhan Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Ayazağa'da Sosyal Medya Tartışması Sonucu Darbedilen Genç Emir Koçhan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ayazağa\'da Sosyal Medya Tartışması Sonucu Darbedilen Genç Emir Koçhan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Sosyal medya paylaşımları sebebiyle yaşanan tartışmada darbedilerek öldürülen Emir Koçhan, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Baba Sedat Koçhan, olayın peşini bırakmayacaklarını ve adaletin sağlanması için mücadele edeceklerini belirtti.

21.08.2024 15:00
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SARIYER, Ayazağa'da sosyal medya paylaşımları sebebiyle yaşanan tartışmada darbedilerek öldürülen Emir Koçhan, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde konuşan baba Sedat Koçhan, "Sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu işin peşini bırakmayacağız. Allah başka kimsenin başına vermesin" dedi.

Ayazağa'da, 17 Ağustos Cumartesi günü, "Ayazağa kedileri geliyor" cümlesinin yer aldığı duvarın önünde çektikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaşmaları üzerine iki grup genç arasında tartışma yaşanmış ve 16 yaşındaki Emir Koçhan, 10-15 kişilik bir grup tarafından darbedilmişti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Koçhan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Koçhan için Kağıthane'deki Hamidiye Ulu Cami'nde kılınan cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde anne Nurşen Koçhan ve abla İrem Koçhan, tabutun başında gözyaşı döktü. Cenaze namazının ardından Koçhan'ın cenazesi, defnedilmek üzere Hasdal Mezarlığı'na götürüldü.

"BU İŞİN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Emir Koçhan'ın annesi Nurşen Koçhan, "Bu kadar kısa kalınır mıydı bu dünyada, ciğerimi yaktın. Biz seni çok özledik, 5 günde tükendik. Bir ömür ne yapacağız biz?" diyerek ağladı. Baba Sedat Koçhan ise, "Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız, bunun peşini bırakmayacağız. Sonunda ne olursa olsun, hiç önemli değil. Sonuna kadar takipçisi kalacağız. Bu işin peşini bırakmayacağız. Allah başka kimsenin başına vermesin. Çok zor bir şey. Allah insanları evlat acısıyla sınamasın. Başka bir şey konuşamayacağım" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ayazağa'da Sosyal Medya Tartışması Sonucu Darbedilen Genç Emir Koçhan Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayazağa'da Sosyal Medya Tartışması Sonucu Darbedilen Genç Emir Koçhan Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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