AYBAN Tren Hattında Test Sürücüleri Başladı

AYDIN Banliyö (AYBAN) tren hattında test sürüşleri başladı. Cuma günü yolcu taşımacılığına başlayacak olan hat için Devlet Demiryolları ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri sabah saatlerinde ilk deneme seferini gerçekleştirdi.

Aydın'da hizmete açılacak olan AYBAN tren hattında, test sürüşü saat 06.00'da İncirliova Garı'ndan başladı. Ekipler, İncirliova-Köşk hattında gerçekleştirilen test seferiyle sistemin son kontrollerini yaparken, deneme sürüşlerinin gün boyunca devam edeceği öğrenildi. İncirliova ile Köşk arasında hizmet verecek AYBAN hattı; Şehir Hastanesi, Aydın Garı, Tekstil Park, ASTİM Organize Sanayi Bölgesi, İmamköy, Umurlu ve Aydın Organize Sanayi Bölgesi duraklarından geçerek vatandaşlara hizmet verecek.

SEFER SAATLERİ BELLİ OLDU

AYBAN'ın İncirliova'dan hareket saatleri 06.00, 08.00, 09.46, 11.30, 13.16, 15.31, 17.22 ve 18.59 olarak planlandı.

Köşk'ten hareket edecek trenler ise 07.15, 08.49, 10.40, 12.20, 14.24, 16.34, 18.19 ve 20.06 saatlerinde sefer yapacak.

Cuma günü ilk yolcularını taşıyacak olan AYBAN'ın, şehir içi ulaşımı kolaylaştırması ve özellikle öğrenciler, kamu çalışanları ile organize sanayi bölgelerinde çalışan vatandaşlar için önemli bir ulaşım alternatifi sunmasının beklendiği bildirildi.