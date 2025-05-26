Aybige Feride Üstündağ, Balkan Şampiyonası'nda Altın ve Gümüş Madalya Kazandı

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin sporcusu Aybige Feride Üstündağ, Bulgaristan'da düzenlenen 1. Balkan Minik (U11) ve Küçük (U13) Şampiyonası'ndan bir altın, iki gümüş madalya ile döndü.

Masa tenisinde elde ettiği başarılı sonuçlarla dünya sıralamasında ilk dörtte yer alan Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Aybige Feride Üstündağ, Bulgaristan'ın Albena kentinde 21-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlenen 1. Balkan Minik (U11) ve Küçük (U13) Şampiyonası'nda bireysel ve takım oyunlarında mücadele etti.

Aybige Feride Üstündağ ve Akif Emre Bucak'tan oluşan karma takım şampiyon olarak altın madalya kazandı. Bireyselde, Üstündağ ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Üstündağ, Defne Üzümcü, Ayşe Nar Alptekin, Ceyda Dökmeci'den oluşan kadın takımı ise şampiyonayı ikinci tamamlayarak, gümüş madalya kazandı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, uluslararası arenada büyük başarılara imza atan sporcuları ile gurur duyduklarını, spora, sporcuya destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Aras, şunları kaydetti:

"Muğla'mızda yetişen sporcularımız büyük başarılar elde etmeye ve sporla ilgilenen diğer sporculara örnek olmaya devam ediyor. Masa tenisinde elde ettiği başarılarla dünyada adından söz ettiren Büyükşehir Belediyesi sporcumuz Aybige Feride Üstündağ, milli takımda da bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Bulgaristan'da bireyselde ve takım oyunlarında elde ettiği başarılarla bizlere, Muğla'mıza, ülkemize büyük bir gurur daha yaşattı. Büyükşehir Belediyesi sporcumuz Aybige Feride Üstündağ'ı, onun bugünlere gelmesinde çok büyük pay sahibi olan antrenörü Hale Balım Üstündağ'ı, A Milli Takım antrenör ve sporcularımızı kutluyorum. Dünya coğrafyası üzerinde elde ettikleri başarılarla ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran sporcularımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz."