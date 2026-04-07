Üye Girişi
Son Dakika Logo

AYBÜ'de 2 Bin Fidan Dikildi

07.04.2026 18:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AYBÜ Esenboğa Külliyesi'nde 2 bin fidan toprakla buluşturuldu, 'bal ormanı' projesi başladı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Esenboğa Külliyesi'nde 2 bin fidan toprakla buluşturuldu.

AYBÜ Esenboğa Külliyesi'nde, Tez Koop-İş Sendikası ile AYBÜ işbirliğinde gerçekleştirilen programa, Çubuk Belediyesi de destek verdi.

AYBÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, burada yaptığı konuşmada, üniversite olarak çevre dostu ve yaşanabilir bir kampüs hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Tez Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu da dikilen fidanların kampüste öğrenim gören öğrenciler için önemli bir yaşam alanı oluşturacağını belirterek, "Buraya dikilen ağaçlar öğrencilerimiz için adeta bir nefes olacak. Buranın adı 'bal ormanı' olarak belirlendi. Hayırlı olsun." dedi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise kampüsün yeşillendirilmesine katkı sunmaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, ağaç dikiminin gelecek nesiller için önemli bir yatırım olduğunu vurguladı.

Ihlamur ve çam fidanları, Baki Demirbaş, Ali Cengiz Köseoğlu, Haydar Özdemiroğlu, öğrenciler ve akademisyenler tarafından toprakla buluşturuldu.

Kaynak: AA

Esenboğa Külliyesi, Yerel Haberler, Güncel, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 18:45:42. #7.13#
SON DAKİKA: AYBÜ'de 2 Bin Fidan Dikildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.