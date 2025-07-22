Ayçiçeği İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ayçiçeği İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulaması

22.07.2025 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı ithalatında tarife kontenjanı uygulanmasının arz güvenliği ve fiyat istikrarı açısından önemli olduğu bildirildi.

Yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı ithalatında tarife kontenjanı uygulanmasının arz güvenliği ve fiyat istikrarı açısından önemli olduğu bildirildi.

Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinden (Trakya Birlik) yapılan açıklamada, geçen üretim sezonunda yüzde 50'nin altına düşen yeterlilik oranının ülkeyi koruyacak yüzde 75-80 seviyelerine çıkarılabilmesi için hayata geçirilen tarife kontenjan uygulamasının başarıyla tatbik edildiği belirtildi.

Geçtiğimiz sezonki uygulama ve gelişmelere ek olarak Tarım ve Orman Bakanlığınca yağlık ayçiçeği üretiminin bu sezondan itibaren stratejik üretim kapsamında alan bazlı desteklerden en üst seviyede katkı alması sağlanarak, köy bazlı verim sigortası güvencesi altına alınan üretimin başta kuraklık olmak üzere iklim bazlı risklerden korunarak üretim motivasyonunun önündeki risk ve belirsizliklerin giderildiği kaydedildi.

Resmi Gazete'de 18 Temmuz'da yayımlanarak yürürlüğe giren tarife kontenjanı uygulamasının, çiftçiler için olumlu olduğunu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu suretle belirlenen gümrük vergisi uygulamalarının yüksek finans maliyetleri altında çiftçimize en optimum şekilde yansıyarak stok maliyetinin çiftçi fiyatına olumsuz tesirinin önüne geçilmiştir. Tüm sektör paydaşlarının tesis edilen öngörülebilirlik altında tüm üretim havzalarında elbirliğiyle yerli üretimin yanında durmaları sağlanmıştır. Yürürlüğe giren uygulama seti, çiftçilerimiz için planlı üretim ve sürdürülebilir gelir, üretici örgütleri ve sanayiciler için öngörülebilirlik ve sürdürülebilir ticari kazanç, ülkemiz için arz güvenliği ve fiyat istikrarı gibi pek çok faydayı beraberinde getirecektir.

Gelinen bu noktada tarladan sofraya uzanan değer zincirinde sağlıklı fiyat dinamiklerinin tesis edilerek yerli ve milli imkanlar ile ülke yeterliliğinin sağlanması hedefine yönelik destekleme ve ithal ikame dış ticaret politika ve uygulamaları hususunda başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ve şükranlarımızı sunar, 2025/2026 tarımsal üretim sezonunun ülkemiz, milletimiz, üretici ortaklarımız ve tüm çiftçilerimiz için hayırlı ve bereketli olmasını dileriz."

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayçiçeği İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filenin Sultanları’na büyük ayıp Filenin Sultanları'na büyük ayıp
Köylüler mezarlıkta vardiyalı nöbet tutuyor Koparılması halinde 500 bin lira cezası var Köylüler mezarlıkta vardiyalı nöbet tutuyor! Koparılması halinde 500 bin lira cezası var
Mert Hakan Yandaş 2 yıllık imzayı atıyor Mert Hakan Yandaş 2 yıllık imzayı atıyor
’53 derece’ uyarısı yapılan Antalya’da vatandaşlar soluğu sahillerde aldı '53 derece' uyarısı yapılan Antalya'da vatandaşlar soluğu sahillerde aldı
Genç kadın evinde ölü bulundu, kocası İzmir’de yakalandı Genç kadın evinde ölü bulundu, kocası İzmir'de yakalandı
Trabzonspor’da Saul Niguez transferi iptal Uçağa binmekten son anda vazgeçti Trabzonspor'da Saul Niguez transferi iptal! Uçağa binmekten son anda vazgeçti
Yer: Konya ’’Bize iş yaptırmıyorsunuz’’ deyip polislere saldırdılar Yer: Konya! ''Bize iş yaptırmıyorsunuz'' deyip polislere saldırdılar
Ukraynalı yetkili, Putin’e ihanet eden pilotun öldürüldüğü otelde ölü bulundu Ukraynalı yetkili, Putin'e ihanet eden pilotun öldürüldüğü otelde ölü bulundu
ABD Ankara Büyükelçisi: İsrail Suriye’yi parçalanmış görmek istiyor ABD Ankara Büyükelçisi: İsrail Suriye'yi parçalanmış görmek istiyor
Trafik kavgasında beklenmedik son: Cüsseli saldırgan iki kez yere yığıldı Trafik kavgasında beklenmedik son: Cüsseli saldırgan iki kez yere yığıldı
Okan Buruk isim verdi: Ahmetcan’ı transfer etmeyi düşünmüyoruz Okan Buruk isim verdi: Ahmetcan'ı transfer etmeyi düşünmüyoruz

13:03
Duyanlar kulaklarına inanamıyor İşte KKTC’deki yeni asgari ücret
Duyanlar kulaklarına inanamıyor! İşte KKTC'deki yeni asgari ücret
12:24
Türkiye’nin son hamlesi İsrail’de alarm zillerini çaldırdı: Bölgede dengeler değişecek
Türkiye'nin son hamlesi İsrail'de alarm zillerini çaldırdı: Bölgede dengeler değişecek
11:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı endişelendiren rakam: Bu hayra alamet değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı endişelendiren rakam: Bu hayra alamet değil
10:49
Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı
Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı
17:26
Manisa’da şalvarlarını giyen kadınlar eğlenceye koştu
Manisa'da şalvarlarını giyen kadınlar eğlenceye koştu
17:13
Sakarya’da dün başlayan orman yangını Bilecik’e sıçradı
Sakarya'da dün başlayan orman yangını Bilecik'e sıçradı
17:10
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama talebi
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama talebi
17:07
Lamine Yamal’ın yetişkin film yıldızının fotoğrafına yorumu olay oldu
Lamine Yamal'ın yetişkin film yıldızının fotoğrafına yorumu olay oldu
16:58
’’Kanseri yenince statta balon uçurur muyuz’’ diyen Duygu Özdin’den acı haber
''Kanseri yenince statta balon uçurur muyuz?'' diyen Duygu Özdin'den acı haber
16:48
“Kapıkule’de diplomatik plakalı araçta yasaklı madde“ iddiasına yalanlama
"Kapıkule'de diplomatik plakalı araçta yasaklı madde" iddiasına yalanlama
16:48
E-devlet üzerinden organ bağışı yapılabilecek
E-devlet üzerinden organ bağışı yapılabilecek
16:40
“200’ü aşkın hükümlünün tahliye edildiği“ iddiası yalanlandı
"200'ü aşkın hükümlünün tahliye edildiği" iddiası yalanlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2025 13:20:40. #7.12#
SON DAKİKA: Ayçiçeği İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.