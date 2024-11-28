Ayder Yaylası'nda Kar Sevinci - Son Dakika
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Ayder Yaylası'nda Kar Sevinci

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Ayder Yaylası'nda kar yağışı esnafı ve turistleri sevindirirken, Kardan Adam Festivali için umutları artırdı.

28.11.2024 10:37
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Ayder Yaylası'nda günlerdir devam eden kar yağışı hem ziyaretçileri, hem işletmecileri mutlu ediyor

RİZE - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin önemli turizm merkezi Ayder Yaylası'nda günlerdir aralıksız yağan kar yerli ve yabancı turistleri olduğu kadar bölge esnafının da yüzünü güldürdü.

Bölgede kar kalınlığının 1 metreyi bulması Ayder Yaylası'nda her yıl Ocak ayında düzenlenen 'Kardan Adam Festivali' için de "Kar yağmazsa ne olacak?" endişesini de ortadan kaldırdı. Geçtiğimiz yıllarda yağmayan kar nedeniyle kilometrelerce uzaktan kamyonlarla festival alanına kar taşınmıştı. Karın erken ve fazla yağması bu yıl 16'ıncısı düzenlenecek olan Kardan Adam Festivali için bölge esnafı tarafından heyecan verici bir gelişme oldu. Festival için kar taşınmayacağını düşündüklerini dile getiren bölge esnafı festivalin bu sayede renkli geçeceğini umut ediyor.

"Kar Festivali'nde karsız kalmayacağız"

Ayder Yaylası'nda işletmecilik yapan Tolga Sarı, bu yıl kışın bölgeye erken düştüğüne vurgu yaparak "Bu yıl beklenen kar yağışı erken geldi. Kasım ayında yaklaşık 1 metreye yakın kar yağdı. Kış erken geldi. Önümüzde festivalimiz ve yılbaşı kutlamaları hazırlıkları var. Gelen kar, bizim için de çok güzel oldu ve kışın başlangıcının müjdesi oldu. Geçen yıllarda olduğu gibi Kar Festivali'nde karsız kalmayacağız. Misafirlerimizi bekliyoruz" dedi.

"Sıcağı bıraktık, buraya geldik"

Antalya'dan gelerek karın tadını çıkaran Serkan Keşler, Ayder Yaylası'na gelip görmeyi herkese tavsiye ettiklerini dile getirerek "Ayder Yaylası çok güzel. Daha önce gelmiştik, fakat bu mevsimde ayrı bir güzel. Kasım ayında böyle manzaraları görmek Türkiye'de kolay kolay mümkün değil. Gerçekten çok beğendik ve herkese tavsiye ederiz. Antalya'dan geliyoruz, yani sıcağın memleketinden. Sıcağı bıraktık, buraya geldik ve çok güzel. Herkese tavsiye ederiz" ifadelerini kullandı.

Ayder Yaylası\'nda Kar Sevinci
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Ayder Yaylası'nda Kar Sevinci - Son Dakika

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