Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde "İnsanlığın Sınavı Gazze" konulu konferans organize edildi.
ADÜ Kongre Merkezi'nde düzenlenen konferansın konuğu çevirmen Ayçin Kantoğlu oldu.
Konuşmasında İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını, çocukların hedef alındığı bir döneme hiç şahitlik etmediklerini belirten Kantoğlu, uluslararası yardım kuruluşlarının da Gazze için gerekeni yapmadığına değindi.
Filistin halkının kendi vatanlarını savunmak için dikkat çeken bir mücadele verdiğini aktaran Kantoğlu, şunları kaydetti:
"Ana karnında bile hamle eden, ambulansı bombalayan bir ordunun neyi savunulur? Hastane ve ambulans bombalıyor. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla burada biz aslında savaş falan o manada cereyan etmiyor. Burada kendi iffetini korumaya çalışan bir avuç mücahit Müslüman insan bence. Üstelik de bu insanların halinden en iyi anlayacak olanlar da bizleriz. Yüz sene olmadı şurada Kurtuluş Savaşı'nı vereli. O gün Anadolu'ya musallat olanlar bugün de hiç istisnasız aynı devletler. Bize de 100 sene önce bu adamlar gelip demedi mi 'sizin artık bir vatanınız yok. Osmanlı yenildi, sizin bir toprağınız da kalmadı, bir vatanımız da yok...' Biz ne yaptık o işgale? Bir İstiklal Harbi verdik. Gazze'de yapılan nedir? Gazze'de yapılan Gazze'nin İstiklal Harbidir. Bunu bu dünyada daha yakın anlayabilecek hangi ulus var bizden başka? Yüz sene önceki halimize benziyorlar. Çok vatanseverler, dindar ve zarif insanlar."
Programda ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemal İyem de bir konuşma yaptı.
Son Dakika › Güncel › Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde 'İnsanlığın Sınavı Gazze' konulu konferans düzenlendi - Son Dakika
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag'a 4-1 yenildiği maç sonunda iki takım oyuncuları arasında büyük gerginlik yaşandı. Okan Buruk, kırmızı kart gördü.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag'a 4-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag ile karşılaştığı maçta Sparta Praglı taraftarlar, ''Çek aslanı Türk etine aç'' şeklinde skandal bir pankart açtı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı. Buna göre Çocuklar Duymasın başta olmak üzere birçok dizi ve filmin hem senarist hem de yapımcılığını yapan Birol Güven Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü olarak atandı.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag ile karşılaştığı mücadele Exxen platformunda yayımlandı. Ancak, maç sırasında yaşanan donma ve kesilmeler nedeniyle Exxen kullanıcıları Acun Ilıcalı'yı sert bir şekilde eleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de keman çalan bir öğrenciyle sohbet etti. Erdoğan, öğrencinin kemanı ile seslendirdiği Çanakkale türküsünü söyledi.
Baykar tarafından üretilen Taarruzi İnsansız Hava Aracı Bayraktar AKINCI TİHA, ASELFLIR-500 ile ilk atış testinde deniz üstünde seyreden hareketli hedefi başarıyla imha etti. Yapılan açıklamada, Türk savunma sanayinin önemli bir eşiği geçtiği belirtildi.
İspanya'nın doğusundaki Valensiya kentinin merkezinde farklı bloklardan oluşan 14 katlı apartmanda yangın çıktı. Tüm bloklar küle dönerken şu ana kadar 13 kişi yaralandı. 130'dan fazla dairenin bulunduğu belirtilirken, yangın hala söndürülemedi. Başbakan Pedro Sanzhez yangınla ilgili, ''Korkunç yangından dehşete düşmüş durumdayım.'' ifadelerini kullandı.
Nükleer çatışma riskine neden olmakla suçladığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, ''Manyak o... ç..u'' diyen ABD Başkanı Joe Biden'a, Rus liderden yanıt geldi. Putin, devlet kanalına verdiği demeçte kinayeli bir değerlendirme yaparak, '''Her başkanla çalışırız' dedim ama Biden'ın Rusya açısından daha tercih edilebilir olduğunu düşünüyordum. Söylediklerine bakılırsa kesinlikle haklıyım çünkü bu benim sözlerime uygun bir tepki.'' ifadelerini kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?