Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde \'İnsanlığın Sınavı Gazze\' konulu konferans düzenlendi

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde "İnsanlığın Sınavı Gazze" konulu konferans organize edildi.

ADÜ Kongre Merkezi'nde düzenlenen konferansın konuğu çevirmen Ayçin Kantoğlu oldu.

Konuşmasında İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını, çocukların hedef alındığı bir döneme hiç şahitlik etmediklerini belirten Kantoğlu, uluslararası yardım kuruluşlarının da Gazze için gerekeni yapmadığına değindi.

Filistin halkının kendi vatanlarını savunmak için dikkat çeken bir mücadele verdiğini aktaran Kantoğlu, şunları kaydetti:

"Ana karnında bile hamle eden, ambulansı bombalayan bir ordunun neyi savunulur? Hastane ve ambulans bombalıyor. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla burada biz aslında savaş falan o manada cereyan etmiyor. Burada kendi iffetini korumaya çalışan bir avuç mücahit Müslüman insan bence. Üstelik de bu insanların halinden en iyi anlayacak olanlar da bizleriz. Yüz sene olmadı şurada Kurtuluş Savaşı'nı vereli. O gün Anadolu'ya musallat olanlar bugün de hiç istisnasız aynı devletler. Bize de 100 sene önce bu adamlar gelip demedi mi 'sizin artık bir vatanınız yok. Osmanlı yenildi, sizin bir toprağınız da kalmadı, bir vatanımız da yok...' Biz ne yaptık o işgale? Bir İstiklal Harbi verdik. Gazze'de yapılan nedir? Gazze'de yapılan Gazze'nin İstiklal Harbidir. Bunu bu dünyada daha yakın anlayabilecek hangi ulus var bizden başka? Yüz sene önceki halimize benziyorlar. Çok vatanseverler, dindar ve zarif insanlar."

Programda ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemal İyem de bir konuşma yaptı.