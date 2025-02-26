Aydın Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Çalışmalarına Devam Ediyor

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(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentin yüksek rakımlı bölgelerinde etkisini sürdüren kar yağışının neden olabileceği olumsuzluklarla mücadeleye devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışı sonrası yolların kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, çalışmalarını kar yağışının etkisini artırdığı Efeler, Nazilli, Köşk, Buharkent, Sultanhisar ve Kuyucak ilçelerinin yüksek rakımlı mahallelerinde yoğunlaştırdı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Karla mücadele çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ekiplerimiz gece gündüz demeden teyakkuz halindeler, çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Hemşehrilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Trafiğe çıkacak vatandaşların araçlarında kış lastiği kullanmasının önemine dikkati çeken Başkan Çerçioğlu, vatandaşların ihtiyaç halinde Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin '444 40 09' numaralı "Hızlı Çözüm Merkezi" hattını arayabileceklerini belirtti.