Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli'de Yol Yapım Çalışmalarına Devam Ediyor

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(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi, yol yapım çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda Nazilli ilçesi Dereağzı Caddesi asfaltlanarak, baştan sona yenilendi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kentte ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yaz sezonuyla birlikte hız kazanan çalışmalar çerçevesinde Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Nazilli ilçesi Dereağzı Caddesi'ni sıcak asfaltla yeniledi. Kaldırım yenileme, yol çizgi ve yaya geçidi çalışmalarının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.

Vatandaşların daha konforlu yollarda seyahat etmesini sağlamak için yatırımlarına devam ettiklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Vatandaşlarımızdan aldığımız geri dönüşler çok güzel. Bizler de vatandaşlarımız için hizmet odaklı çalışmalarımızı aralıksız şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.