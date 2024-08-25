Aydın Büyükşehir Belediyesi Otizm Sanat ve Gelişim Merkezi'nden Otizmli Öğrencilere Destek - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi Otizm Sanat ve Gelişim Merkezi'nden Otizmli Öğrencilere Destek

Aydın Büyükşehir Belediyesi Otizm Sanat ve Gelişim Merkezi\'nden Otizmli Öğrencilere Destek

Aydın Büyükşehir Belediyesi Otizm Sanat ve Gelişim Merkezi, otizmli öğrencilere eğitim ve gelişim imkanı sağlıyor. Öğrenciler, müzik, resim, spor gibi alanlarda eğitim alırken, fizyoterapi hizmetiyle de koordinasyonlarını geliştiriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, otizmli vatandaşların eğitimine destek olacaklarını belirtti.

25.08.2024 10:15  Güncelleme: 10:34
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(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi Otizm Sanat ve Gelişim Merkezi, yüzlerce öğrencinin eğitimine öncü oluyor, gelişimlerine katkı sağlıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Otizmin farkındayız, biliyoruz. Otizmli vatandaşlarımızın eğitimine destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Otizm Sanat ve Gelişim Merkezi'nde öğrenciler, uzman eğitmenlerin eşliğinde eğlenerek öğreniyor, aktiviteler ile sosyalleşme imkanına sahip oluyor. Müzik, resim, yaşam becerileri, spor alanlarında eğitim gören öğrenciler birebir dersler ile okumayı, yazmayı ve temel matematiği de öğrenirken, fizyoterapi hizmetiyle el-ayak ve vücut koordinasyonlarını da geliştiriyor. Kurumda eğitimler, haftanın 6 günü 09.00 ile 18.00 saatleri arasında veriliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Otizm Sanat ve Gelişim Merkezi'miz hem çocuklarımıza hem de ileri yaştaki otizmli bireylere hizmet veriyor. Otizmin farkındayız, biliyoruz. Otizmli vatandaşlarımızın eğitimine destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Çocukları merkezden yararlanan veliler, şunları söyledi:

- Fuat Güner: "Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim kurumlarından faydalanıyoruz. Havuzu var, spor salonuna gidiyoruz, resim dersine gidiyoruz, duyu bütünleme dersi alıyoruz. Çok memnunuz, öğretmenlerimizden de çok memnunuz. Her konuda yardımcı oluyorlar. Özlem Başkanımıza bize bu imkanları sunduğu için teşekkür ederiz. Eğitimin her konuda katkısı olduğunu düşünüyorum; dil gelişim konusunda katkısı var, koordinasyon konusunda katkısı var, kendi kendine yetebilme konusunda katkıları var. Oğlum evde her işi kendisi yapabiliyor, bize yardımcı oluyor. Yemek de yapabiliyor, temizlik de yapabiliyor, bütün konularda bize yardımcı olabiliyor. Özlem Başkan'ımıza teşekkür ediyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz."

-Nurşen Aydın: "Öğretmenlerimizden ve merkezden çok memnunum. Buradan ücretsiz bir şekilde hizmet alıyoruz, yüzde 70-80 gibi bir ilerleme kaydettik. Özellikle dil gelişiminde ilerleme kaydettik. Oğlum ergoterapi tedavisi alıyor, dil eğitimi alıyor, bireysel gelişim eğitimi alıyor, spor dersleri alıyor. Bayağı bir ilerleme kaydettik, hiç konuşamıyordu ama şu an kendisini ifade edebiliyor, konuşabiliyor, her şeyini kendisi karşılayabiliyor. Özlem Başkanımıza böyle imkanlar sunduğu için çok teşekkür ediyorum."

-Ayşe Gökbel: "Çocuğuma 2022'de otizm teşhisi kondu, 2 yıldır Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kurumlarından destek alıyoruz. Bizim için çok önemli burası, özellikle öğretmenlerimiz çok iyi. Ben Özlem Çerçioğlu'na bu merkezi Aydın'a kazandırdığı için çok teşekkür ediyorum. Biz burası sayesinde yol katettik, öğretmenlerimizde biliyorlar nereden nereye geldiğimizi. Çok şükür. Ben bu merkez için minnettarım. Tabii otizm annesi olanları anlamak çok özel bir şey bizler için, ben çok teşekkür ediyorum Özlem Çerçioğlu başkanımıza, velileri de anlayan bir başkanımız var Aydın'da."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Aydın Büyükşehir Belediyesi Otizm Sanat ve Gelişim Merkezi'nden Otizmli Öğrencilere Destek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir Belediyesi Otizm Sanat ve Gelişim Merkezi'nden Otizmli Öğrencilere Destek - Son Dakika
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