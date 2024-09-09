Aydın Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Atölyesi Kayıtları Başlıyor

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(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından her sene düzenlenen 'Tiyatro Atölyesi' yeni sezonda kapılarını açmaya hazırlanıyor. 2024-2025 döneminde de her yaştan vatandaş ile buluşmaya hazırlanan şehir tiyatrolarına kayıtlar, bugün başlıyor.

Aydınlıları tiyatro ve sanat ile buluşturan Büyükşehir Belediyesi'nin Tiyatro Atölyesi, 2024-2025 dönemine hazırlanıyor. Çocuklar, gençler ve yetişkinler için üç ayrı grupta düzenlenecek atölyeler için kayıtlar 9 Eylül-5 Ekim arasında gerçekleştirilecek. 8-13 yaş grubundaki çocuklar, 15-18 yaş grubundaki gençler ve 18 yaşından büyük tüm yetişkinler için düzenlenecek atölyeler için başvurular Büyükşehir Belediyesi Şükran Güngör- Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda yapılacak.

Tüm vatandaşları Tiyatro Atölyesi'nde sanat ile buluşmaya davet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Büyükşehir Belediye'miz tarafından düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri devam ediyor. 17 ilçemizde yaşayan tüm vatandaşlarımızı yılın 12 ayı boyunca düzenlenen etkinliklerimiz ile buluşturmayı sürdürüyoruz. Tüm vatandaşlarımızı uzman eğitmenlerimiz tarafından düzenlenen atölyelerimize davet ediyorum" dedi.