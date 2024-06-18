Aydın Büyükşehir Belediyesi Yol Çalışmalarını Tamamladı

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(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi, kentin farklı noktalarında yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, Karacasu ilçesi Yenice Mahallesi Atatürk Caddesi'nde sıcak asfalt seriminin ardından kaldırım yenileme, yol çizgi ve yaya geçidi çalışmalarını tamamladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, sürücülerin ve yayaların, güvenli ve konforlu ulaşımını sağlamak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, Fen İşleri Dairesi Yol Yapım ve Bakım Şubesi ekipleri, Karacasu ilçesi Yenice Mahallesi Atatürk Caddesi'nde sıcak asfalt seriminin ardından kaldırım yenileme, yol çizgi ve yaya geçidi çalışmalarını tamamladı. Çalışmaların ardından cadde araç trafiğine açıldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Yol yapım ve yenileme çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın en iyiyi hak ettiğini bilerek yatırımlarımıza devam edeceğiz" dedi.