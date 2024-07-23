Aydın Büyükşehir Belediyesi, Buharkent ilçesinde yol yapım çalışmalarına başladı

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(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi, yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, Buharkent ilçesi Şehitler Caddesi'nde kazı çalışmalarına başladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yol yapım faaliyetlerini sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, Buharkent ilçesi Şehitler Caddesi'nde kazı çalışmalarına başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "İl genelinde sorumluluk alanımızdaki tüm yollarda eş zamanlı olarak altyapı ve üstyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın daha konforlu yollara sahip olması için yatırımlarımıza devam edeceğiz" dedi.

Ekipler, kazı çalışmalarının ardından sıcak asfalt serimine ve kaldırım yenileme çalışmalarına başlayarak vatandaşlar için daha konforlu yollar oluşturmayı hedefliyor.