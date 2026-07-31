Aydın Çine'de 9 saattir devam eden yangında alevler geceyi aydınlattı - Son Dakika
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Aydın Çine'de 9 saattir devam eden yangında alevler geceyi aydınlattı

Aydın Çine\'de 9 saattir devam eden yangında alevler geceyi aydınlattı
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Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Kavşit Mahallesi'nde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangında, alevler geceyi aydınlattı. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin mücadelesi devam ederken, bazı mahalleler tedbir amaçlı tahliye edildi.

(AYDIN) - Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Kavşit Mahallesi'nde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangında, alevler geceyi aydınlattı. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin mücadelesi devam ederken, bazı mahalleler tedbir amaçlı tahliye edildi.

Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Madran Dağı Kavşit Mahallesi mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın, Kavşit Mahallesi'nden Mutaflar ve Tatarmemişler mahalleleri yönüne ilerledi. Yaklaşık 9 saattir devam eden yangını ekipler, kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın Valiliği'nden Çine ilçesinde devam eden yangına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yangına sahada;478 personel, 153 kara aracı, 8 hava aracı (5 helikopter, 3 uçak) ile müdahale edilmektedir. Yangın söndürme ve koordinasyon çalışmalarına Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Sağlık (UMKE/112), DSİ, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Çine Belediyesi, Söke Belediyesi, Efeler Belediyesi, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile STK'lar aktif olarak katılım sağlamaktadır. Valiliğimiz koordinesinde, yangının en kısa sürede kontrol altına alınması amacıyla tüm imkanlar seferber edilmiş olup, çok yönlü müdahale çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir."

Öte yandan tedbir amaçlı yangına yakın bazı bölgelerde tahliyeler gerçekleştiriliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Aydın Çine'de 9 saattir devam eden yangında alevler geceyi aydınlattı - Son Dakika

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