Aydın'ın Germencik ilçesinde alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgayla ilgili 2 kişi tutuklandı.
Hıdırbeyli Mahallesinde, K.B. (40), S.B. (32), M. İ. (18) ile M.A. (36) arasında araba alışverişi sonrası alacak verecek meselesinden tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda M.A. silahla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Gözaltına alınan 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden K.B. ve M.İ. tutuklanırken S.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Aydın'da alacak verecek kavgası: 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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