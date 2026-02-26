Aydın'da Apartman Yangını: Ev Sahibi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
Aydın'da Apartman Yangını: Ev Sahibi Hastaneye Kaldırıldı

Aydın\'da Apartman Yangını: Ev Sahibi Hastaneye Kaldırıldı
26.02.2026 01:29
Efeler'de apartmanda çıkan yangında ev sahibi dumandan etkilendi, hastaneye kaldırıldı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında ev sahibi dumandan etkilendi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, dumandan etkilenen ev sahibi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 23.30 sıralarında Kemer Mahallesi 1739 Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın 2'nci katında çıktı. Henüz belirlenmeyen sebepten dolayı daireden alevler yükselmeye başladı. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Kimliği tespit edilemeyen ev sahibi yoğun dumandan etkilendi. Ev sahibi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

