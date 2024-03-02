Aydın'da arazi anlaşmazlığından kaynaklanan kavgada bir kişi öldü - Son Dakika
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Aydın'da arazi anlaşmazlığından kaynaklanan kavgada bir kişi öldü

Aydın\'da arazi anlaşmazlığından kaynaklanan kavgada bir kişi öldü

Aydın'ın Çine ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada, bir kişi silahla vurularak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, olayın zanlısını gözaltına aldı.

02.03.2024 18:15  Güncelleme: 18:15
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Aydın'ın Çine ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle amcasının oğlunu silahla öldüren zanlı gözaltına alındı.

İddiaya göre, Tatarmemişler Mahallesi'nde Mehmet A. (44) ile kuzeni A.A. (49) arasında, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda A.A, tüfekle Mehmet A'ya ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mehmet A'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Jandarma ekipleri A.A'yı gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Jandarma, Aydın, Olay, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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