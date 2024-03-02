Aydın\'da arazi anlaşmazlığından kaynaklanan kavgada bir kişi öldü

Uçak rötar yaptı, yolcular hava yoluna tepki gösterdi: Yemek gelmeden uçağı nasıl kaldırırsınız?

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkması gereken bir tarifeli uçak, sis nedeniyle rötar yapınca yolcular isyan etti. Uçak içinde uzun süre bekleyen yolcular, kabin görevlisiyle tartışarak tepki gösterdi. Bir kadın yolcu, şeker hastası ve çocuklar olduğunu belirterek uçağın yemek gelmeden nasıl kalkabileceğini sordu. Yolcular, kadın yolcuyu alkışlayarak destekledi ve hava yolunu protesto etti.