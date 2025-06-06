Aydın\'da Bayram Namazı Sonrası Lokum İkramı

(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi, bayram namazı ardından cami çıkışlarında vatandaşlara lokum ikramında bulundu.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sabah erken saatlerde cami önlerinde stantlar kurarak namazdan çıkan vatandaşlara lokum dağıttı. Vatandaşlar, yapılan ikram için Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Tüm vatandaşlara hayırlı bayramlar dileyen Başkan Çerçioğlu, "Bayramlar, birlik ve beraberliğin pekiştiği, sevgi ve kardeşlik duygularının en yoğun yaşandığı özel günlerdir. Biz de bayram namazının ardından vatandaşlarımızla bu sevinci paylaşmak istedik. Tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum" dedi.