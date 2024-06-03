Aydın'da çıkan arazi yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Aydın'da çıkan arazi yangını kontrol altına alındı

Aydın\'da çıkan arazi yangını kontrol altına alındı

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Umurlu Mahallesi'nde çıkan arazi yangınına hızlı müdahale ederek kontrol altına aldı.

03.06.2024 17:09  Güncelleme: 17:12
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(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, bugün öğle saatlerinde Efeler'in Umurlu Mahallesi'nde çıkan arazi yangınına kısa sürede müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle yerleşim alanlarına doğru yayılım gösteren yangın, ekiplerin gayretiyle kontrol altına alındı.

Kendilerine gelen ihbarı değerlendiren Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, Umurlu'nun Kanyaşı mevkiinde arazide başlayan yangına hızlıca müdahale etti. Çıkış sebebine yönelik çalışmaların sürdüğü yangın, ekiplerce kısa sürede kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına başlandı.

Bir facianın önüne geçildiğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sıcak havalarla yangın tehlikesinin de arttığına dikkati çekti. İtfaiye ekiplerini kutlayan Çerçioğlu, vatandaşları olası yangınlara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Kaynak: ANKA

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