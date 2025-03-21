Aydın'da Dünya Tiyatro Haftası Etkinlikleri Başlıyor

(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 24- 27 Mart günleri arasında dört farklı oyunla perdelerini sanatseverler için açacak.

Bugüne kadar her yaştan binlerce tiyatroseveri, sevilen eserler ile buluşturan Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 24-27 Mart 2025 tarihleri arasında dört farklı oyun ile 7'den 70'e her yaştan Aydınlı için perdelerini açacak. Dünya Tiyatro Haftası etkinlikleri için ücretsiz biletler, Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nden temin edilebilecek.

Festivalin adresi, Şükran Güngör- Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu olacak. Dünya Tiyatro Haftası etkinliklerinde; 24 Mart Pazartesi günü saat 21.00'de "Seyr-i Hayat Kafe"si, 25 Mart Salı günü saat 14.00'te çocuk oyunu "Tıngır Mıngır Ülke", 26 Mart Çarşamba günü saat 14.00'te çocuk oyunu "Macera Ormanı" ve 27 Mart Perşembe günü saat 21.00'de "Şimdi Ne Olacak" eserleri seyirci ile buluşacak.

Dünya Tiyatro Haftası etkinlikleri, 27 Mart Perşembe günü Dünya Tiyatro Günü Ulusal ve Uluslararası Bildirisi'nin okunması ile son bulacak.

Başkan Çerçioğlu'ndan Aydınlılara davet

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm tiyatroseverleri oyunlara davet ederek, "Kültür ve sanat etkinliklerimize devam ediyoruz. Dünya Tiyatro Haftası etkinlikleri kapsamında birbirinden güzel eserleri hemşehrilerimiz ile buluştucacağız. Tüm tiyatroseverleri festivalimize davet ediyorum" ifadelerini kullandı.