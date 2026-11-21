AYDIN'da sivil toplum kuruluşları tarafından 'Gazzeli çocuklar için ailelerimizle buluşuyoruz' başlıklı basın açıklaması yapıldı.

Aydın İnsani Yardım Derneği ve Aydın Sivil Dayanışma Platformu (AYSİDAP) tarafından 'Gazzeli çocuklar için ailelerimizle buluşuyoruz' başlıklı basın açıklaması yapıldı. Atatürk Kent Meydanı'nda sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen açıklamaya üyeler ve vatandaşların yanı sıra AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, AK Parti Aydın Kadın Kolları Başkanı Şahika Edremit ve Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İnan Gül katıldı. Basın açıklamasını 12 yaşındaki Bekir Berk Özcan okudu. 'Susma! Çocuklar ölüyor!' başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Biz çocuklar, dünyanın neresinde olursak olalım birbirimize benzeriz. Hepimiz oyunlar oynamayı, sevdiklerimizle vakit geçirmeyi, gezmeyi ve geceleri mışıl mışıl uyumayı severiz. Bugün burada, bunları yapamayan Gazzeli arkadaşlarımızın sesini duyurmak için toplandık. Gazzeli çocuklar, yıllardır yalnızca Gazzeli oldukları için bombaların hedefi oluyor. İsrail'in saldırıları yüzünden evleri yıkılıyor, en sevdiklerini kaybediyorlar. Bu saldırılar sadece binaları, okulları, hastaneleri ve ibadethaneleri yıkmadı; çocukların hayallerini de yıktı. İsrail'in saldırılarında 22 bin Gazzeli çocuk şehit oldu. 22 bin Gazzeli çocuğun her birinin bir ismi, bir gülüşü, büyüyünce yapmak istediği bir meslek vardı. Kimi doktor olup insanlara yardım edecekti, kimi öğretmen olup iyi insanlar yetiştirecekti. Ama pek çoğu, annesinin kucağında, uyuduğu yatağında ya da sadece bir yudum temiz su ve bir parça ekmek ararken şehit oldu."

Program, yapılan duayla sona erdi.