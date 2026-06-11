Aydın'da İnşaat Kazası: İşçi 30 Metre Düştü

Latife Dantes:

çok kötü bir olay gerçekten yazık bu gencin başına böyle birşey gelmesine diyorum ben avrupa ülkelerinde böyle inşaat kazaları çok az oluyor çünkü güvenlik önlemleri daha sıkı tutuyorlar hatta işçi sağlığı için devlet de denetim yapıyo bizde de böyle olsa çok iyi olur umarım genci kolay gelsin