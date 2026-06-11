Aydın'da İnşaat Kazası: İşçi 30 Metre Düştü - Son Dakika
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Aydın'da İnşaat Kazası: İşçi 30 Metre Düştü

11.06.2026 19:04
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Aydın'da inşaatta çalışan Ferhat Çakır, iskeledeki panonun yerinden çıkması sonucu 30 metre düştü.

AYDIN'da fakülte inşaatında iskelede çalışırken üzerinde bulunduğu panonun yerinden çıkması sonucu 30 metre yükseklikten düşen Ferhat Çakır (27), ağır yaralandı. Olay, inşaattaki güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Efeler ilçesindeki ADÜ kampüs içinde bulunan Diş Hekimliği Fakültesi inşaatında meydana geldi. Binanın dış cephesinde kaplama işiyle uğraşan Ferhat Çakır, iskelede çalışırken üzerinde bulunduğu panonun yerinden çıkması sonucu 30 metre yükseklikten düşüp, ağır yaralandı. Diğer işçilerin ihbarıyla gelen olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Çakır, tedaviye alındı. Çakır'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan olay, inşaatın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber - Kamera: Melek FIRAT/ AYDIN,

Kaynak: DHA

Ferhat Çakır, 3. Sayfa, Güncel, İnşaat, Aydın, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da İnşaat Kazası: İşçi 30 Metre Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ferdi İnan Ferdi İnan:
    abi bu ne işin başına böyle gelmesi çok sinir bozucu resmen işçiler böyle tehlikeli ortamlarda çalıştırılıyo hiçbiri umurunda değil ?? devlet bu işleri denetlemesi gerekiyor ama ne gezer kimse dinlemiyo böyle insanlar kaza geçince sonra mı harekete geçiyo hep böyle düzen devam ederse bu olaylar hiç bitmeyecek ?? 0 0 Yanıtla
  • Hasan Hantas Hasan Hantas:
    umarım kurtulur bu genç ?? doğa ve insanlar bir arada yaşamalı ama hep böyle acılar oluyo ?? inşallah düzelir durumu ?? 0 0 Yanıtla
  • Latife Dantes Latife Dantes:
    çok kötü bir olay gerçekten yazık bu gencin başına böyle birşey gelmesine diyorum ben avrupa ülkelerinde böyle inşaat kazaları çok az oluyor çünkü güvenlik önlemleri daha sıkı tutuyorlar hatta işçi sağlığı için devlet de denetim yapıyo bizde de böyle olsa çok iyi olur umarım genci kolay gelsin 0 0 Yanıtla
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