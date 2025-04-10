Aydın'da Karacasu Caddesi'nde Yol Yapım Çalışmaları Tamamlandı

(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde başlattığı yol yapım çalışmaları kapsamında Efeler ilçesi Karacasu Caddesi'ndeki kaldırım yapımı ve sıcak asfalt serimini tamamladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sürdürdüğü eş zamanlı yol yapım çalışmaları kapsamında Efeler ilçesi Karacasu Caddesi'nde çalışmalarını tamamladı. Kaldırım yapımı ve sıcak asfalt seriminin ardından logo, yol çizgi ve yaya geçidi çalışmalarının tamamlandığı cadde, Efelerli vatandaşların hizmetine sunuldu.

"Çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Kentimiz genelinde çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın daha konforlu ve daha güvenli yollarda seyahat edebilmeleri için çalışmalarını son sürat sürdürüyor. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Yapılan hizmetlerden memnun olduklarını belirten vatandaşlar da hızlı, planlı ve koordineli bir şekilde yürütülen çalışmalar için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.