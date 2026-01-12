Aydın Büyükşehir Belediyesi, Karla Mücadele Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Karla Mücadele Çalışmalarına Devam Ediyor

12.01.2026 14:09  Güncelleme: 15:27
Aydın Büyükşehir Belediyesi, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından ulaşımın aksamaması için karla mücadele çalışmalarına 7/24 devam ediyor. Ekipler, çeşitli mahalle ve bölgelerde kar küreme ve tuzlama işlemleri gerçekleştiriyor.

(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından ulaşımın aksamaması ve vatandaşların günlük yaşamlarını kesintisiz sürdürmesi için karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından kentin dört bir yanında yürütülen kar küreme ve tuzlama çalışmaları, 7 gün 24 saat sürüyor. Ekipler; Köşk ilçesine bağlı Kıran Mahallesi, Sultanhisar ilçesindeki Ovacık Yaylası mevkii ile Uzunlar ve Malgaçmustafa Mahalleleri ile Efeler ilçesinde bulunan Paşa Yaylası başta olmak üzere yüksek rakımlı bölgelerde ve kırsal mahalle yollarında çalışmalarına devam ediyor.

Kar yağışı nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı önlem alan ekipler, aynı zamanda yolda kalan vatandaşlara da anında destek sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, özellikle yayla yolları ve kırsal bağlantı güzergahlarında ulaşımın kesintisiz devam etmesi için gece gündüz görev yapıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, çalışmaların devam edeceğini belirterek, "Ekiplerimiz kar yağışının etkili olduğu tüm bölgelerde hızlı ve etkin bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımız ihtiyaç duymaları halinde 444 40 09 numaralı Hızlı Çözüm Merkezi'mizi arayarak her türlü desteği alabilirler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Hava Durumu, Güncel

Son Dakika Güncel Aydın Büyükşehir Belediyesi, Karla Mücadele Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir Belediyesi, Karla Mücadele Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
