Aydın\'da KOSGEB\'den 433 İşletmeye Hibe Desteği

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Aydın'da, KOSGEB'in yılın 11 ayında 433 işletmeye 14,9 milyon lira hibe desteğinde bulunduğu belirtildi.

Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, KOSGEB İl Müdürü Sadullah Dülger ve 10 girişimci, Avrupa KOBİ Haftası dolayısıyla Vali Yakup Canbolat'ı ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Canbolat, yapılan örnek çalışmaların diğer girişimcilere motive etmesini ümit ettiklerini belirterek, "Böylesine bir noktada cesaret gösterip girişimci olmanız ve devlet katkılarından faydalanmanız Aydın ekonomisi için de önemli katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Girişimciliğin yaygınlaşması ve yeni girişimlerin ortaya çıkması adına çalıştıklarını aktaran Dülger ise "Örneğin tarımsal ürünlerde inovatif çalışmalarla bir araya getirilip marka yaratılırsa ciddi gelirlere ve istihdama yol açıyor. AR-GE inovasyon faaliyetleriyle sadece tarım alanında değil teknoloji de üretebilecek kapasitedeyiz. Bu anlamda ilimizde ciddi firmalar bulunuyor. 2024 yılının 11 ayında 433 işletmeye ise 14,9 milyon lira hibe verildi. Yine aynı dönemde 441 işletmeye ise toplam 43,9 milyon lira destek sağlandı." değerlendirmesinde bulundu.